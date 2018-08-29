西安咸阳入选北方冬季清洁取暖城市试点

关于对第二批中央财政支持北方地区冬季清洁取暖试点城市名单进行公示的通知。
西部网讯 近日，财政部、生态环境部、住建部、国家能源局联合发布《关于对第二批中央财政支持北方地区冬季清洁取暖试点城市名单进行公示的通知》，我省西安、咸阳两市名列其中。
为加快推进北方地区冬季清洁取暖工作，8月27日，根据专家组对相关城市答辩的评审结果，拟纳入第二批中央财政支持北方地区冬季清洁取暖试点范围的是：邯郸、邢台、张家口、沧州、阳泉、长治、晋城、晋中、运城、临汾、吕梁、淄博、济宁、滨州、德州、聊城、菏泽、洛阳、安阳、焦作、濮阳、西安、咸阳等23个城市。
据了解，上述结果公示期为2018年8月27日—2018年8月31日。
编辑： 张娟
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