游客旅游被骗花2千多买鱼胶 特产店被停业整顿15天

游客李女士称自己在临潼区一家特产店被骗买了2100元的鱼胶粉。

西部网讯 8月19日，游客李女士向民生热线栏目反映，称自己在临潼区一家特产店被骗买了2100元的鱼胶粉。8月29日，临潼区旅发委给予回复，称联系游客办理了退货，并对涉事特产店下发了整改通知书，责令其停业整顿15天。

民生热线：西安临潼天顺特产店坑骗游客买天价鱼胶！

去西安旅游的路上被骗买了11696元的天价石斛

游客李女士说，8月19日，她和家人朋友一起来西安自驾游，在去华清池的路上遇到一个导游，称一个景点讲解只要50元，还能帮忙带路免停车费。介绍完景点之后，李女士一行人被导游带去了一家名叫“天顺特产店”的特产店。在店内被“托儿”和工作人员诱骗，买了2100元的鱼胶粉。

“服务员装好后拿到后台就去磨粉，磨粉前没告诉我多少钱，磨完粉一称重说是4200元，瞬间就知道自己上当受骗了。后来特产店经理很凶的对我说不买也要买，后来没办法，就给了他们2100元。”李女士说，希望相关部门能够严惩商家的欺骗行为，维护外地游客的权益。

随后，民生热线栏目将网友反映的情况转达至临潼区人民政府。8月29日上午，针对网友反映的问题，临潼区旅发委给予回复，称已经联系游客办理了退货，同时对天顺特产店下发整改通知书，责令其停业整顿15天。

临潼区旅发委回复称，接到网友反映后第一时间与游客取得了联系，并告知游客临潼区退货监理中心的规定和地址，游客将货物寄到后会为其办理退货。临潼区退货监理中心于8月27日收到网友发货，28日为游客办理了退货，同时对天顺特产店下发了整改通知书，责令其立即停业整顿15天。

8月29日上午，记者与游客李女士取得了联系，李女士称商家已通过支付宝转账的方式退款，对临潼区旅游部门的协调处理表示感谢。

编辑： 辛超