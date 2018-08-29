游客旅游被骗花2千多买鱼胶 特产店被停业整顿15天

游客李女士称自己在临潼区一家特产店被骗买了2100元的鱼胶粉。
西部网讯 8月19日，游客李女士向民生热线栏目反映，称自己在临潼区一家特产店被骗买了2100元的鱼胶粉。8月29日，临潼区旅发委给予回复，称联系游客办理了退货，并对涉事特产店下发了整改通知书，责令其停业整顿15天。
民生热线：西安临潼天顺特产店坑骗游客买天价鱼胶！
游客李女士说，8月19日，她和家人朋友一起来西安自驾游，在去华清池的路上遇到一个导游，称一个景点讲解只要50元，还能帮忙带路免停车费。介绍完景点之后，李女士一行人被导游带去了一家名叫“天顺特产店”的特产店。在店内被“托儿”和工作人员诱骗，买了2100元的鱼胶粉。
“服务员装好后拿到后台就去磨粉，磨粉前没告诉我多少钱，磨完粉一称重说是4200元，瞬间就知道自己上当受骗了。后来特产店经理很凶的对我说不买也要买，后来没办法，就给了他们2100元。”李女士说，希望相关部门能够严惩商家的欺骗行为，维护外地游客的权益。
随后，民生热线栏目将网友反映的情况转达至临潼区人民政府。8月29日上午，针对网友反映的问题，临潼区旅发委给予回复，称已经联系游客办理了退货，同时对天顺特产店下发整改通知书，责令其停业整顿15天。
临潼区旅发委回复称，接到网友反映后第一时间与游客取得了联系，并告知游客临潼区退货监理中心的规定和地址，游客将货物寄到后会为其办理退货。临潼区退货监理中心于8月27日收到网友发货，28日为游客办理了退货，同时对天顺特产店下发了整改通知书，责令其立即停业整顿15天。
8月29日上午，记者与游客李女士取得了联系，李女士称商家已通过支付宝转账的方式退款，对临潼区旅游部门的协调处理表示感谢。
编辑： 辛超
娱乐多多已经长成大姑娘，差不多和妈妈一般高了，越来越漂亮，简直是一对姐妹花，画面非常的温馨唯美，大片风范十足。08-29
娱乐可想而知，经过此次“耍大牌”事件，吴谨言的演艺事业必然会受到影响，不管她是否知情，都将难以独善其身。08-29
娱乐有赖于他令人印象深刻的演技。在周一围看来，演技很难用天赋来衡量，更多的是后天的影响，包括对表演的投入，包括对经验的总结。08-29
娱乐演员郑恺完美诠释品牌独立自我的风格，为潮流重新定义，用时尚彰显个性，打破“数”缚，拥抱别“恺”生面的数字时代。08-29
娱乐据悉，张天爱此次远赴法国是为了电视剧《鳄鱼与牙签鸟》的拍摄，在剧中饰演通晓中国古典建筑之美的励志少女李南恩。08-29
娱乐网友看了更纷纷大赞：“这老爸脾气真好”、“好有耐心的爸比”、“我家小孩丢成这样会被骂惨”。08-28
娱乐鹿晗在个人社交平台晒出自己儿时萌照，他身穿印花短T和印着米老鼠的短裤在瀑布前留影，小小鹿站得笔直，双手环抱，表情则一脸严肃，肉嘟嘟的脸蛋十分可爱。08-28
娱乐玛莎则说以前都是开“分公司”，拍成《五月天人生无限公司》简直就是连锁店了。08-28
娱乐今年初春，电影《小萝莉的猴神大叔》让主演萨尔曼·汗成为继阿米尔·汗后又一位中国观众熟悉的印度演员。08-28
娱乐王鹤棣以王子造型亮相，手持佩剑，眉目英气，眼神中蕴含无限深情，而他在这段表演中为爱牺牲的剧情也颇为动人。08-28
娱乐作为处女座新人导演，黄渤严格把控每一个细节，竭力演好每一场戏，丝毫不给自己省劲。08-28
娱乐日前获网民大赞她高龄仍拥一双美腿，她笑言：想问我如何keep fit吗？我每一个星期都会去三次健身。08-27