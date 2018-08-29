陕西将压缩工程建设项目审批时限至120个工作日

陕西省“优化提升营商环境”主题系列新闻发布会第八场在陕西省图书馆举行。

西部网讯（记者 张琪）在今天（8月29日）上午举行的陕西省“优化提升营商环境”第八场新闻发布会上，省住房和城乡建设厅副厅长茹广生介绍，2018年底前，我省将在试点城市渭南、延安建设项目审批时限压缩至120个工作日；2019年，渭南、延安全部项目实现上述目标，其他各市（区）社会投资的核准（备案）类和政府投资的审批类工程建设项目审批时限压缩至120个工作日，到2020年全省实现上述目标。

据了解，今年上半年，省工程建设项目审批制度改革办公室集中精力做好省级层面制度设计。8月10日出台了《陕西省工程建设项目审批制度改革实施意见》，8月24日召开了全省工程建设项目审批制度改革工作推进会，推动国办文件及《实施意见》相关政策尽快落地、取得实效。同时，抓好渭南和延安试点工作的指导，目前，试点工作已正式进入试点执行层面，正加快形成可复制、可推广经验。率先从住建系统优化工程建设项目审批，5月24日，省住建厅出台《住房城乡建设系统简化施工许可证办理程序措施十七条》，住建领域改革迈出实质性步伐。

茹广生介绍，在优化营商环境方面进行了四项改革措施。一是最大限度精减压缩审批事项，取消不必要审批事项10项，调整合并审批事项38项，平均办理事项数由原来70项压缩至目前47项，精减率达33%；二是变串联审批为并联审批，项目全流程审批时间分别压缩至120个工作日、90个工作日；三是创新试行新的审批模式，推行联合踏勘、联合验收、并联评价、并联评审模式，一站式完成各类评价评审、踏勘和验收工作；四是实行一个窗口进出件，实行一表受理、统一收件、同时受理、并联审批、统一出件，由“1对多”变“多对1”。

下一步，各部门将抓好重点改革试点跟踪指导，推进发改、环保、国土等部门在试点城市开展区域评价工作，抓好省政府《三年行动计划》及《工程建设项目审批制度改革实施意见》等政策措施在各市区的落地，加大工作检查督导，对组织领导不力、部门合力不强、工作进展缓慢的，及时纳入全省优化提升营商环境考核进行通报。

编辑：