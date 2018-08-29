陕西曝光50辆违法未处理面包车 一辆车近900次违法仍未消除

陕西曝光50辆违法未处理面包车

西部网讯（记者 刘望）面包车交通违法行为是导致群死群伤事故的重要原因之一，为有效预防和减少面包车引发的交通事故，维护全省道路交通安全形势稳定,陕西省公安厅交警总队整理了全省交通违法未处理累计最多的前50面包车，并进行了警示曝光。

据民警介绍，面包车稳定性较差，对以往的事故分析发现，面包车在路面行驶中极易发生侧滑、侧翻事故，并且由于面包车车头部较短，正向碰撞防护力度不够，对驾乘人员的安全防护不完善，一旦发生事故，极易造成车内驾乘人员受伤，若有超载超员、客货混装等违法行为，更容易造成群死群伤的恶性交通事故。

另据西部网、陕西头条客户端记者了解，6月1日以来，陕西全省查出面包车违法13276起，其中重点违法行为有：超员699起，超速1275起，非法改装382起。近期，陕西各级公安交管部门将加大对面包车违法行为的集中整治，降低和减少此类车引发的群死群伤事故。

编辑： 高政超