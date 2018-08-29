丹凤棣花景区迟迟不兑付农户租金 已启动专项督查

8月27日、28日，26条网友留言有回复。

西部网讯 星火路人行天桥南侧楼梯未完工、三原县供电局缴费系统升级无法购电、丹凤县棣花景区租金迟迟不兑付……8月27日、28日，西安市市政公用局、三原县人民政府督查室、丹凤县人民政府办公室等13个相关党政部门回复了26条西部网网友留言。

星火路人行天桥南侧楼梯未完工

将尽快完成楼梯建设

2018年8月22日，网友“mumu”反映称，星火路上的人行天桥，现在只有单向楼梯，南侧的楼梯从年初修到现在，停工大半年了，未修完的天桥怎么办？请问南边的楼梯何时完工？

西安市市政公用局回复：星火路西铁小学门前人行天桥工程于2017年10月开工，2018年5月局部建成放行。天桥在星火路南北两侧均设计有楼梯，在施工过程中，南侧两部楼梯受现状高压铁塔和电杆影响暂未实施。目前，我局正积极协调供电等部门，推动管沟建设和落地工作。待供电部门落地完成后尽快完成天桥南侧楼梯建设。

三原县供电局缴费系统无法购电

缴费系统已恢复使用

2018年8月7日，网友“秦先生”反映称，正值三伏天时节，三原县供电局缴费系统升级，导致很多人家里没电，拿着钱却充不了电卡。为什么升级系统之前不发布通知，还要选在三伏天升级？希望有关部门尽快进行调查，解决问题。

三原县人民政府督查室回复：2018年7月25日，三原县供电分公司收到陕西省地方电力（集团）有限公司关于多元化缴费系统上线的通知。根据上级部门通知安排，8月2日17:00时-8月8日9:00时进行系统升级，系统升级期间将无法购电。

系统升级期间，县供电分公司也安排各供电所为停电用户做应急措施，给未及时购电导致停电的卡表用户先安装临时电表，保证用户正常用电不受影响。经过加班加点的努力，三原县供电分公司于8月5日提前完成系统升级工作，8月6日系统已恢复使用，可正常售电。

丹凤县棣花景区租金迟迟不兑付

已启动专项督查确保兑付

2018年8月8日，网友“为正义发声”反映称，丹凤县为了发展棣花景区，从农民手中租来数百亩肥沃水田，租赁15年，租金1080元/亩，现在过去5个多月了，为什么租金到现在还没有兑付到农民手中？

丹凤县人民政府办公室：目前，县政府已启动专项督查，督促棣花镇采取三项措施确保租金兑付工作。一是由棣花镇政府牵头，棣花镇文旅办、农综站和棣花社区分别抽调一名同志，进一步核实租用土地面积和租金兑付花名册，全力督办租地租金兑付工作。二是协调丹凤农商银行棣花支行，特事特办，完成棣花社区村级账户变更有关手续。三是由棣花镇政府负责，督促棣花社区在村级账户变更手续到位五个工作日内，完成群众租地租金兑付工作。（编辑 辛超 实习生 丛雪婷）

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编辑： 辛超