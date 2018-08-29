2018西安国际儿童戏剧展演开幕 将上演近两百场演出

8月28日晚，2018西安国际儿童戏剧展演开幕。

音乐儿童剧《皮皮.长袜子》首演在西安人民剧院举行。

西部网讯（记者 李媛）“小朋友们好，我叫皮皮……”8月28日晚，“2018西安国际儿童戏剧展演”开幕式暨音乐儿童剧《皮皮.长袜子》首演在西安人民剧院举行，在展演三个月的时间里，将有近两百场演出陆续上演，精彩不容错过。

记者了解到，“2018西安国际儿童戏剧展演”已于7月21日拉开帷幕，整个展演活动将历时三个月，主题为“爱”。本届戏剧展演活动先后邀请十五个国家和地区参与，包括承办方西安儿童艺术剧院的儿童剧《二十四个奶奶》和少儿版童话剧《卖火柴的小女孩》在内的29部优秀剧目。

活动分为剧场单元、室外单元、儿童戏剧高峰论坛、儿童戏剧周周演、以及戏剧种子师资培训五大板块。

剧场单元先后将在大华1935、人民剧院、易俗大剧院、大明宫剧院展开；室外单元将于9月22至24日中秋佳节期间，在大唐芙蓉园盛装举办。期间累积近两百场的演出，不仅能让孩子们大饱眼福，更是以“爱”为主题、注重亲子陪伴，通过戏剧提高孩子们的审美能力和综合素质。

和前两届西安国际儿童戏剧展演一样，本届戏剧展演也特别开设了延安分会场。西安儿童艺术剧院的两台精彩的优秀剧目《春天里的童话》和少儿版的《卖火柴的小女孩》将于8月30日在延安南泥湾希望小学演出。

据悉，“2018西安国际儿童戏剧展演”旨在打开一扇让西北儿童了解世界、让世界了解西安的窗口，打造西安乃至全国儿童戏剧知名品牌，为国内外儿童戏剧同行提供艺术交流平台，努力推进和融入中国儿童戏剧新格局，从而推动儿童戏剧的繁荣发展。

编辑： 李媛