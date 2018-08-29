西安星火路天桥迟迟难完工 市政:明年3月继续施工

星火路天桥5月完工，南侧未建成楼梯却被围挡着，“工”字型天桥成了“匚”字型。

西部网讯（记者 马晴茹 实习生 丛雪婷） “完工的天桥为啥只修了北侧楼梯，路北一直被围挡着，啥时候能修好？”近日，有市民向西部网民生热线栏目反映称，西安莲湖区星火路上的“工”字型人行天桥现在被建成了“匚”字型，附近住户过马路需要绕一大圈，十分不方便。为此，西部网、陕西头条记者进行了走访调查。

民生热线：请问莲湖区星火路人行天桥 向南的双侧楼梯何时完工？

天桥南侧楼梯停工半年 通行要绕一大圈

“星火路天桥修成到现在都只有北侧楼梯，南侧那边到现在还是几个矮桥墩，去马路对面走天桥要绕一大圈，很费时间。”附近住户李女士说道。

据了解，莲湖区星火路人行天桥于今年年初建成通行，但一直都只有北侧楼梯，天桥呈现出“匚”字形。记者现场看到，星火路天桥南北两侧相距约40米，北侧楼梯可供行人过马路，南侧楼梯两侧分别被电线杆、高压铁塔挡住，现场有2、3个矮桥墩和几阶被围挡的水泥楼梯，显然是尚未完工。

负责路面清扫的环卫人员沈师傅告诉记者，星火路天桥自去年年底开始修建，今年2月份北侧完工后，行人可以通过天桥过马路。“可能等把铁塔和电线杆拆了会继续修吧，一直这个样子也不是事儿。”

天桥旁边的一家书店老板说，天桥南边的楼梯至少停工半年了，也不知道具体原因，如果能把南边修好，行人从那边上下，会方便很多。“小学、菜市场都在路对面，小区很多人都会从这边过马路。”

相关部门：预计明年3月施工

8月28日，针对市民反映的情况，西安市市政公用局回复称，莲湖区星火路西铁小学门前人行天桥工程在星火路南北两侧均设计有楼梯，但在施工过程中，南侧两部楼梯受高压铁塔和电杆影响暂未实施。而未施工原因是该处有110千伏主输电线路落地和规划的330千伏线网落地管道需同步实施，线位紧张，落地工程对周边用电影响较大。

目前，市政部门正积极协调供电等部门，推动管沟建设和落地工作，待供电部门线网落地完成后会尽快完成天桥南侧楼梯建设。

西安市市政公用局工作人员矫鹏介绍说，他们从市建委了解到，按照规划，天桥南侧楼梯预计明年3月底可以开始施工。“因为线网落地后将进入西安市的冬防期，工程必须严格执行‘禁土令’。”

随后，记者又联系到西安市供电局运检科。工作人员表示，星火路路段的高压铁塔是1975年建成的，时间在天桥修建之前。“天桥施工的时候并没有同步考虑到铁塔的落地情况，导致工程不能及时衔接上。”

“我们上周已经跟市政有沟通，准备先行修建临时排管，让线路落地，再修建正式沟道。”工作人员说，目前项目已经申报市建委，9月份会下发线网落地计划和相关的资金批复，“预计天桥到明年3月可以施工。”

编辑： 马晴茹