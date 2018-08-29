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榆林市公布干部作风、营商环境和舆论环境问题举报渠道

时间：2018-08-29 09:51:04  来源：西部网-陕西新闻网  作者：

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榆林市公布干部作风、营商环境和舆论环境问题举报渠道

近日，榆林市公布了关于中办督查组反馈意见整改的举报渠道，如有干部作风、营商环境问题和舆论环境问题等方面的线索，可致电致信进行举报。

西部网榆林讯 近日，榆林市公布了关于中办督查组反馈意见整改的举报渠道，如有干部作风、营商环境问题和舆论环境问题等方面的线索，可致电致信进行举报。

一、干部作风问题举报渠道

举报电话：0912—6087079，地址：榆林高新区榆溪大道13号市委6楼西会议室，邮编：719000，联系人：高鹏136-492-25270

二、营商环境问题举报渠道

举报电话：0912—3252116，地址：榆林高新区建业大道同心楼二楼210室，邮编：719000，联系人：李晓波151-293-25498，郭瑞峰157-191-28777，马良137-723-42480

三、舆论环境问题举报渠道

榆林市委宣传部：0912—3282949；新闻敲诈问题举报电话 榆林市公安局：0912—3692203；网络谣言问题举报电话 榆林市委网信办：0912—3865601；假记者、假媒体、假记者站问题举报电话 榆林市文广局（市“扫黄打非”办）：0912—3525652。

地址：榆林高新区榆溪大道13号市委4楼西会议室，邮编：719000；联系人：白海波132-897-19536，张鑫135-726-68871，郭都180-912-38308，王艳芳186-091-28070

编辑： 谢卓

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