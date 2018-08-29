榆林市公布干部作风、营商环境和舆论环境问题举报渠道

西部网榆林讯 近日，榆林市公布了关于中办督查组反馈意见整改的举报渠道，如有干部作风、营商环境问题和舆论环境问题等方面的线索，可致电致信进行举报。
一、干部作风问题举报渠道
举报电话：0912—6087079，地址：榆林高新区榆溪大道13号市委6楼西会议室，邮编：719000，联系人：高鹏136-492-25270
二、营商环境问题举报渠道
举报电话：0912—3252116，地址：榆林高新区建业大道同心楼二楼210室，邮编：719000，联系人：李晓波151-293-25498，郭瑞峰157-191-28777，马良137-723-42480
三、舆论环境问题举报渠道
榆林市委宣传部：0912—3282949；新闻敲诈问题举报电话 榆林市公安局：0912—3692203；网络谣言问题举报电话 榆林市委网信办：0912—3865601；假记者、假媒体、假记者站问题举报电话 榆林市文广局（市“扫黄打非”办）：0912—3525652。
地址：榆林高新区榆溪大道13号市委4楼西会议室，邮编：719000；联系人：白海波132-897-19536，张鑫135-726-68871，郭都180-912-38308，王艳芳186-091-28070
编辑： 谢卓
娱乐多多已经长成大姑娘，差不多和妈妈一般高了，越来越漂亮，简直是一对姐妹花，画面非常的温馨唯美，大片风范十足。08-29
娱乐可想而知，经过此次“耍大牌”事件，吴谨言的演艺事业必然会受到影响，不管她是否知情，都将难以独善其身。08-29
娱乐有赖于他令人印象深刻的演技。在周一围看来，演技很难用天赋来衡量，更多的是后天的影响，包括对表演的投入，包括对经验的总结。08-29
娱乐演员郑恺完美诠释品牌独立自我的风格，为潮流重新定义，用时尚彰显个性，打破“数”缚，拥抱别“恺”生面的数字时代。08-29
娱乐据悉，张天爱此次远赴法国是为了电视剧《鳄鱼与牙签鸟》的拍摄，在剧中饰演通晓中国古典建筑之美的励志少女李南恩。08-29
娱乐网友看了更纷纷大赞：“这老爸脾气真好”、“好有耐心的爸比”、“我家小孩丢成这样会被骂惨”。08-28
娱乐鹿晗在个人社交平台晒出自己儿时萌照，他身穿印花短T和印着米老鼠的短裤在瀑布前留影，小小鹿站得笔直，双手环抱，表情则一脸严肃，肉嘟嘟的脸蛋十分可爱。08-28
娱乐玛莎则说以前都是开“分公司”，拍成《五月天人生无限公司》简直就是连锁店了。08-28
娱乐今年初春，电影《小萝莉的猴神大叔》让主演萨尔曼·汗成为继阿米尔·汗后又一位中国观众熟悉的印度演员。08-28
娱乐王鹤棣以王子造型亮相，手持佩剑，眉目英气，眼神中蕴含无限深情，而他在这段表演中为爱牺牲的剧情也颇为动人。08-28
娱乐作为处女座新人导演，黄渤严格把控每一个细节，竭力演好每一场戏，丝毫不给自己省劲。08-28
娱乐日前获网民大赞她高龄仍拥一双美腿，她笑言：想问我如何keep fit吗？我每一个星期都会去三次健身。08-27