米脂县公安局侦破5起假冒新闻记者实施诈骗敲诈案件

西部网榆林讯 近日，榆林米脂县公安局侦破5起假冒记者身份实施敲诈勒索和诈骗的案件，抓获犯罪嫌疑人2名。
2016年9月份，赵某（男，米脂县人）持假新闻记者证件，假冒陕西美报和各界导报社新闻记者身份，以曝光米脂县某企业违规修建问题为要挟，向该企业负责人索要现金1万元、蚕丝被2块、雨花石香烟4条。
2017年2月份，高某某（男，榆阳区人）假冒现代警察杂志社陕西工作站新闻记者身份，以为他人安排工作为由，向杨某索要钱款9.5万元，收款后并未为杨某亲戚安排工作。经进一步调查发现，犯罪嫌疑人高某某多次利用假冒新闻记者身份，骗取受害人信任，以为他人安排或调动工作为诱饵，先后骗取受害人葛某某、王某某、高某某等财物30余万元，目前已查实案件4起。
经审讯，赵某、高某某对自己的违法犯罪事实供认不讳，现二人已被刑事拘留，案件正在进一步深挖和调查当中。
编辑： 谢卓
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