西安12345发布上周运行情况 “入学难”投诉增多

西部网讯（记者 凌旎 通讯员 刘景雷 马绍恩）8月28日，西安市民热线管理办公室公布12345热线平台上周（5月28日-6月3日）运行情况。开学季来临，上周入学问题投诉明显增多。除入学方面的问题，市民反映噪音扰民问题依然突出，共收到各类噪音投诉工单2058件。

新西安人子女“幼升小”入学难

上周，12345热线平台有384人反映教育及入学方面问题，主要集中在新落户、集体户口及外来务工人员子女幼升小入学难，公办幼儿园招生不公开、不透明等问题。市民反映已在经开区教育局登记幼升小信息，并得到入学保障承诺，但临近入学仍未接到任何通知。

连续几周，市民反映噪音扰民问题依然突出。上周共收到各类投诉工单2058件，其中反映夜间施工噪音问题1089件，占噪音扰民工单总量的53%。噪音扰民主要集中在工地夜间施工、渣土车集中快速行驶、商铺摊点彻夜营业和广场舞音响过大等引起的噪音扰民问题。

上周西安市城市养犬及流浪狗收容问题热度依然不减。共有185人次反映，主要集中在无证养狗、遛狗不栓绳、违规饲养大型犬等问题。同时，近期多位市民投诉西安市多个区域存在暴力捕杀流浪狗现象，建议相关职能部门及限养办出台人性化收容流浪狗、养犬制度和规范等政策。

这些问题及时解决被点赞

市民反映新城区幸福中路至幸福北路出现大面积路面塌陷，希望相关部门尽快修复，保障市民安全出行。

新城区政府：已协调中建林带公司和市政单位进行维修，目前已完成东小寨门口、咸宁路与幸福路十字、爱民路路口道路修复，正在抢修幸福中路坑洼路面，预计8月底完成全部路面修复工作。

市民反映国际港务区西港花园附近的长安码头，很多商户摊点在河堤附近摆摊经营，经常把垃圾倾倒在水里，造成环境污染。

国际港务区管委会：执法人员已联系打捞公司清理垃圾，并责令长安码头负责人签订《依法合规经营责任书》，杜绝向河道乱排乱放。同时向群众公布执法局监督举报电话（83450819）。

市民反映航天基地管委会神州六路英郡年华小区，从2017年11月份交房至今未接通天然气。

航天基地管委会：已联系群众并告知工程进展情况。目前，该小区天然气户内设施和庭院管线施工告知已完成，待天然气调压箱故障维修验收结束后将组织户内燃气设施验收。市民对处理结果表示满意。

市民反映雁塔区阳光紫金城小区自来水有油漆味，存在饮水安全隐患。

西安水务集团：第一时间安排工作人员现场核实情况，由于物业公司对水箱设备间粉刷油漆导致气体扩散至水箱，已对设备间和水箱进行换气、冲洗、换水，经检测出入口水质达到国家标准。

卖菜商贩占道经营问题亟待解决

市民反映雁塔区名人居小区东门附近经常有卖菜商贩占道经营，导致小区出入车辆经常拥堵。

雁塔区政府：该处位于永松路西侧的西何社区内，属碑林区在雁塔区“飞地”，建议转派碑林区处理。碑林区政府：此处位于居民小区外公共道路，不属于管辖范围，建议转派雁塔区处理。市城管局：经工作人员核实，应由雁塔区处理。

编辑： 贺桐