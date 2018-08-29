飞机零件也能3D打印? 空客公司在西安签署“产学研”协议

空客（北京）工程技术中心总经理程龙与西北工业大学金属高性能增材制造与创新设计工业和信息化部重点实验室主任教授林鑫签署科研合作协议。
西部网讯（记者 凌旎）8月28日，西北工业大学、西安铂力特增材技术股份有限公司分别与空客（北京）工程技术中心有限公司签署科研合作协议。
铂力特与空客公司将展开“四激光器打印飞机产品研发”科研合作，该项目能够测试使用铂力特自主研发的大尺寸激光选区熔覆设备BLT-S500打印飞机结构件的能力，旨在为大尺寸飞机结构件的轻量化设计和快速成形提供技术方案。
西北工业大学与空客公司合作“飞机高性能功能梯度材料激光增材制造技术研发”科研合作项目，将采用西工大所发展的激光立体成形技术，开展飞机用高性能钛基功能梯度材料及其制造技术研发，以提升大型民用飞机构件在极端热、力载荷条件的力学性能及服役寿命，并为此类结构件创新构型、轻量化结构的设计制造奠定基础。
记者获悉，本次合作签约是空客公司与西北工业大学、铂力特公司继2014年开展飞机大型钛合金构件激光增材制造联合研发以来，在飞机新型构件增材制造领域又一新的合作项目，标志着三方合作进入全面深化的新阶段，有望进一步推动增材制造技术在航空制造领域的应用，引领航空领域新技术的发展。
空客（北京）工程技术中心总经理程龙告诉记者，目前铂力特公司为空客飞机提供发动机后翼的整流罩后部等零件的打印。“但是目前3D打印技术面临着飞行安全的挑战，因此我们正在为一些小的零件做安全测试。空客希望将更多的生产任务交给铂力特，因为用3D打印的零件替代传统零件对于飞机制造来说，意味着成本的降低和飞机自身重量的减轻，这将是很大的进步。”
签约仪式上，西北工业大学还和空客公司宣布将建立“西北工业大学—空中客车公司增材制造联合实验室”。
编辑： 高政超
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