打响“秦岭保卫战” 灞桥区拆除1600余平方违建农家乐

灞桥区联合执法队伍正在拆除违建农家乐，比三层楼还高的水柱起到了抑尘的作用。

西部网讯（记者 凌旎 实习记者 张倬）出动2台拆除机械，5台喷水车，2台雾炮机……8月28日下午，西安市灞桥区组织国土、规划、建设等部门组成200余人的联合执法队伍，对洪庆街道三阳院村（原常王村四组）艺园农家乐违建建筑进行拆除，拆除违建面积1600余平方米。

据悉，艺园农家乐由本村村民牛某租赁集体土地从事经营活动，于2012年建成，三层砖混建筑物共计1290平方米，简易棚占地面积338平方米，其他附属建筑物有厕所、垃圾台等。

经灞桥区秦岭违建拉网式排查，该项目缺少项目立项、建设用地规划许可证、国有土地使用权批复、国有土地使用证、建设工程规划许可证、施工许可证，违反了《土地管理法》《城乡管理法》，属于违法建设，应依法予以拆除。

由于违建建筑距离其他村民生活区域较近，且前方有一条村民生产路，因此执法人员站成一堵人墙防止有无关人员进入拆除现场，产生不必要的危险。

据灞桥区洪庆街道办事处副主任董毅介绍，整个拆除过程需要2天时间，拆除完毕后，将深挖建筑基础，连夜清运垃圾，及时回填黄土、种植树木，尽快恢复好这一块的生态环境。“民众对此态度很积极，近期我们的宣传力度很大，民众都知道拆除违建的重要性，也明白这是必须做的事情。”

记者了解到，目前灞桥区秦岭北麓违建专项整治拉网式排查工作已基本结束，正在加快违建的认定以及查处工作。目前已认定违建18宗，将严格按照规定时限倒排拆除计划，通过鼓励自拆和依法拆除相结合的方式从严从快处置。

灞桥区联合执法队伍正在拆除违建农家乐。

灞桥区白蟒村唐刘一组的村民张遵礼于2002年自建养猪场从事养殖，占地1亩，养猪圈社建筑物800左右平米。在前期排查中，该养殖场被认定为违法建筑。通过有效的宣传动员，张遵礼于8月21日主动将养殖场内的所有建筑拆除完毕，灞桥区将于近日对该土地进行复耕增绿。

据统计，8月中旬以来，灞桥区已拆除违建8宗共计10624平方米，其中自拆6宗3510平方米，联合执法集中拆除2宗7114平方米。

下一步，灞桥区将继续坚持排查力度不放松，查漏补缺，确保不留疑点、不留死角。同时加大宣传力度，利用各种宣传形式向群众广泛宣传秦岭整治工作政策，鼓励群众对违建进行自拆。

编辑： 高政超