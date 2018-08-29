专家谈丨王建军：从人、车、路等多方面谈如何提升道路安全

编者按：近日，陕西省道交委邀请部分专家学者就陕西省道路交通安全进行了研讨，长安大学教授、博士生导师王建军做了专家发言。记者对王建军教授的发言进行了整理，以期对陕西道路交通安全发展起到提升作用。以下是王建军教授的发言内容：

安全问题、环境问题和能源问题是社会普遍关注的三大问题，今天来探讨“安全”问题，我觉得非常必要。

之前，陕西多部门联合编写了道路交通安全攻坚行动方案，我们也提出了5个方面16个内容。行动方案从人、车、路、环境设施建设和管理阶段都提出了一些针对性的解决措施。我觉得整体内容挺不错的。

我想从交通安全水平提升的一个近期和远期目标，以及如何从事后期工作进行总结分析，从而起到事前预警预防和控制。从道路系统的构成来说，为了安全水平的提升，我们针对人、车、路、环境和设施管理，以及从道路建设的全过程来说，做出以下几方面建议：

人是整个道路交通系统当中最主要的因素

人是整个道路交通系统当中最主要的因素。如何提升安全水平，最主要应该从“人”的角度来进行考虑。从人的角度考虑有这么几个方面：如何规范民众在出行中的一些交通行为？

要把安全宣传教育常态化。现在从国家层面、陕西省层面以及西安市层面也提出了“无车日”、“公交日”。但这些只能起到一个宣传呼吁作用，宣传日过后，人们出行可能仍然还是按照之前的交通习惯来。

所以如何针对人进行安全教育？包括了机动车驾驶员、行人非机动车驾驶员、乘客，也包括安全管理者，从各种不同出行者或者人的这种角度来进行一种进社区进学校的一种常态化教育。我们以前做过把道路安全教育引进学校和城镇的活动，所以我建议把人的这种宣传教育从常态化角度来做。

做好交通安全文化和交通案例的宣传不能只停留在表面。人们对交通安全的认识有一个被激励和积累的过程。在处理交通问题中的人车矛盾时，不光要把事情结果处理好，还要注意对人们的安全意识的积累。人们的出行交通意识到底应该如何去做？

怎么宣传。现在交通部门也在做一些宣传工作，比如电视广播或者其它途径。针对目前的一些新形势，也提出了关于大数据的问题。如何把这些大数据和智慧交通、智慧城市这些理念深入到对人的宣传教育上去，我觉得值得思考。

现在经常提到车联网、物联网，这些更多关注的是一种聪明的路、聪明的车，它们是从如何让车更聪明、让路更聪明这些方面去发展的。那么换言之，如何让人的服务更好更优质化，也可以通过互联网来宣传。

我认为可以把对道路安全出行的管理和互动跟数据资源共享平台结合起来，这样也有利于道路信息的实时反馈和接收群众意见。

出行需求多样化导致大量新兴交通方式出现

目前，很多人提出对车辆加装先进设备。但是现在人们出行的需求多样化，出现了大量的新兴交通方式。比如共享单车和网约车，都是一种有序化的出行管理方式，从单车的投放到停车，都是经过合理考量的，鼓励这种绿色交通方式出行比较好。

新型交通一直在不断出现，未来还可能出现无人驾驶车，在这种情况下，如何对车辆的混合交通进行合理的管理，还需要进一步的探讨。可能会花费较长的时间来制定相关细则。

把道路安全理念引入各方面规划里进行思考

道路交通安全攻坚行动方案更多强调的是陆路方面的一些隐患排查，包括一些设施的应用，以及提出关于公共安全生命防护工程、包括安全评价等，更多涉及到建设管理，但是在规划层面说的比较少。

比如道路的建设、运营，是否应该出台前置政策？做一些研究，并从安全角度出台一些强制性的规划，现在咱们提到的城市规划，有总规有控规。视角放到交通规划领域，有综合交通规划，也有各种专业规划。

一些群众代表提出的建议，感觉是运营出现了问题，但实际上这些问题在前期规划设计层面已经埋下隐患，只不过在后续过程中显现出来了。所以我觉得，要把道路安全的这种理念意识引入到各方面规划里去进行思考。把关于安全的评价内容或者理念引入到我们规划层面去做，就可以减少后续运营过程出现的隐患。

在设计具体工程方案的时候，要加强交通设计。过去，我们会对一个项目的主体工程方案做好几套备选方案，但是方案落地时，从交通角度来设计或分析，却发现这个工程设计方案有一些安全隐患。

现在，市政工程也请了各方专家在做道路专项安全评价，包括交通设计、工程设计方案评审，但是交通流量上来以后，设计单位前期没有对比过，导致一些单位在交通设计包括安全投入方面比较少。现在交通设计规范出来后，如何从工程设计方案引入交通设计理念，来加强落地的特殊性、安全性？我觉得需要加强这方面的建设。

针对陕西省和西安市的这些特点，目前出现了许多的新改建项目，也出现了一些施工作业区，我觉得这一块也需要加强交通设计和组织研究。

对实时路网的交通运行状况也需要进行一个合理评价。2010年以后，出台了大量的与道路交通安全有直接和间接相关的一些技术标准规范。上海引入了关于交通运行状况的评价，根据当前或者现在各种交通指标，预测未来的一些状况，实时的来对各种层面的路网交叉口、路段进行合理的控制。

落地以后看似是交通管理部门的问题，但在此之前各个规划部门、设计部门要协调进行考虑，来提高出行品质，压缩途中进行时间。

加强学校医院等热点区域的交通改善

加强热点区域的交通改善，提高热点区域的交通运营环境质量，目前关注的一个热点区域大概是学校和医院，行动方案中提到校车的安全，实际上还应该包含学校医院周边地区交通秩序的管理提升，要出台一些设施规范。

第二个涉及综合交通枢纽，例如火车站、高铁站、机场、客运站，综合交通枢纽的秩序要进行加强，如何平衡动态交通路线与基本静态的停放设施之间的关系要进行合理的思考。

第三个，针对目前一些核心区的旅游客运事先也得考虑一下，一到节假日，特别是一些长假，许多核心区域的景点会产生一种紧绷式的情况，得考虑到交通参与者。

旅游客运秩序，特别是它的静态的情况、设施的建设也值得关注。目前，西安市做了一些远端设点进行上下客的规范，然后通过接驳来进入更近的地方，我觉得这些值得思考，在这样的运行环境里面，第一个需要加强区域交通的治理和改善。

针对出入口的规范化治理问题。主要是减少目测的干扰，实际上涉及到道路等级断面的功能需求，要对这个出入口进行合理的规范。政府改善它的目的是为了减少视觉干扰。

特殊环境下，如何对出行者的需求进行一个合理的管控，以及怎么来对设施进行合理的优化，同时，在遇到应急情况时如何进行应急救援，这是当前城市内部及周边道路上可能需要关注的东西。

要考虑特殊环境下，设置、控制和提升相关环境设施，满足交通出行者的需求。

我们要在交通基础设施之上，进一步完善和健全必要的设施。现在陕西省，包括其他省份做了许多安全隐患排查，实际上是教育管理办法，事后总结分析后加强一些设施的改造。

从城市建设来说，现在也在加大教育设施的建设，但是我觉得动作比较慢，可能要往前赶一赶。2015年有关部门提出城市道路管理的标志标线要有一个设计规范，版面内容信息和设置都要做一些细化。目前来说，陕西各市特别是西安市，在交通教育设施落地的时候可能还不是很好，所以我们要对整个系统进行改善优化，提高安全性和效率。

另外一个就是2017年底，公路系统又提出了国家评估，就是调整交通标志工作的技术指南。它实际上是对交通标志上的进一步优化。过去我们也意识到了这个设置指南，我觉得应该超前做，这就加大了标注系统的规范性，提升效率。

交通事故的预防涉及方方面面

2017年下半年出台了2017版的公路交通安全设施的设计计划，要求今年2月1号开始执行的，目前陕西省正在做。新规范出台后，除了公安城防工程的建设外，我们还应当加大隧道洞口各种设施优化和隐患排查了。

关于联合管理的协调机制，交通事故的预防不是一家交通管理部门来做，而涉及规划、建设、养护、执法等方方面面。联合管理体制机制的协调运作需要思考。

利用科技支撑来强化，进一步对一些交叉口路段、热点区域周边进行交通组织的优化。在陕西，特别是西安，这几年在交通治理上做了许多工作，但主要集中于静态交通处理。我觉得要强化科技支撑，做一些动态的系统的考虑。

我们各种技术人员目前急需掌握各种规范。在2010年以后，城市交通、国防公路交通出台了大量建设规划，包括运营管理方面大量的标准规范，所以我觉得需要熟悉和掌握。然后在此基础上，编制一些地方性的技术标准或者指南，有助于对人、车、路、环境做有效的提升。我们还要考虑从安全和安全管理设施方面来做一些前瞻性的规划。

（本文系长安大学交通工程研究所教授、博士生导师王建军在陕西省道路交通安全研讨会上的发言，西部网。陕西头条客户端记者刘望、实习生张倬根据录音整理。）

编辑： 刘望