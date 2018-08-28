硕博研究生挂职科技镇长 西农大创校地合作智力扶贫新模式

近日，西北农林科技大学派送了由24名博士生和研究生组成的第二批科技镇长团分赴合阳县、镇巴县挂职科技镇长。

西部网讯（记者 彭芬 通讯员 周天弘）继年初向合阳县派出第一批科技镇长团后，8月22—24日，西北农林科技大学又派送了由24名博士生和研究生组成的第二批科技镇长团分赴合阳县、镇巴县挂职科技镇长，这标志着西农大实施校地合作、助力脱贫攻坚进入了一个新阶段。

据悉，为全力助推脱贫攻坚工作，西农大从年初开始实施了“三团一队”智力扶贫新模式。科技镇长团作为“三团一队”的中枢和骨干，在脱贫攻坚、乡村振兴中传播西农智慧，发出西农声音，贡献西农力量。

在历时6个月的锻炼中，首批到合阳挂职的科技镇长团成员立足镇村资源优势和产业基础，充分发挥科技和智力优势，全覆盖走访调研了215个村（社区），对接帮扶300余户贫困户和40余个示范园区，发展红提葡萄、樱桃、红薯、莲菜等特色示范产业100余亩，搭建电商平台12个，联系专家教授助力团现场开展产业技术培训76场次，为助力当地群众脱贫攻坚提供了有力的科技支撑，探索出了科技镇长团在脱贫攻坚工作中成功经验。

在此基础上，该校又派出由10名博士生研究生组成的科技镇长团赴镇巴县，使科技镇长团在助力全省脱贫攻坚中的作用半径不断延伸，影响不断扩大。

在合阳县，西北农林科技大学副校长钱永华带领第二批科技镇长团成员前往坊镇、合川镇，与首批在当地挂职的同学进行了座谈交流及工作交接，勉励他们扎根基层、奉献群众，树立起新时代农业科技青年的新形象，把科技扶贫工作做好、做扎实、做出成效。

编辑： 高政超