秦华新建全国首个三壁金属全容罐 今冬供暖期将投入运行

西部网讯（记者 彭芬）记者近日从秦华天然气公司获悉，位于西安市六村堡的重点工程LNG应急调峰站二期扩容项目进展顺利。目前罐体建设已完成，辅助设备的施工正在加紧进行，今年冬季供暖期将投入运行。
西安秦华天然气LNG应急调峰站二期扩容项目于2017年3月开建，该项目总投资达2.53亿元，储罐设计容量为25000m³水容积，建成后天然气总储气量1500万立方米，在上游供气不足等紧急情况下可每天向管网补充150万立方米的天然气，与LNG应急调峰站一期每天28万立方米的天然气补充量，合并最大可向管网补充178万立方米的天然气。
据悉，新建的LNG储罐为全国首个三壁金属全容罐，内罐及中间罐都是S30408不锈钢材质，相当于两层密闭容器，当内罐发生泄漏情况时，中间罐仍然可以正常储存LNG。外罐则采用坚硬的Q345R碳钢材质，对外部破坏有很强的预防能力。
在安全监控系统方面，采用了先进的LNG防翻滚软件，实时监控天然气液体分层情况，保证大罐在多种状态下安全运行。该项目还聘请了全球行业领先的检测机构法国BVQI专业团队对储罐的运行进行安全评价，对每一处设计、每一个操作工艺从细节上进行分析把关，对一些操作不便及危险源进行辨识，以确保投运后的运行安全。
该工程的建成投运将为西安市天然气应急调峰提供有力保障，切实提高天然气安全平稳的供应能力。
编辑： 高政超
娱乐网友看了更纷纷大赞：“这老爸脾气真好”、“好有耐心的爸比”、“我家小孩丢成这样会被骂惨”。08-28
娱乐鹿晗在个人社交平台晒出自己儿时萌照，他身穿印花短T和印着米老鼠的短裤在瀑布前留影，小小鹿站得笔直，双手环抱，表情则一脸严肃，肉嘟嘟的脸蛋十分可爱。08-28
娱乐玛莎则说以前都是开“分公司”，拍成《五月天人生无限公司》简直就是连锁店了。08-28
娱乐今年初春，电影《小萝莉的猴神大叔》让主演萨尔曼·汗成为继阿米尔·汗后又一位中国观众熟悉的印度演员。08-28
娱乐王鹤棣以王子造型亮相，手持佩剑，眉目英气，眼神中蕴含无限深情，而他在这段表演中为爱牺牲的剧情也颇为动人。08-28
娱乐作为处女座新人导演，黄渤严格把控每一个细节，竭力演好每一场戏，丝毫不给自己省劲。08-28
娱乐日前获网民大赞她高龄仍拥一双美腿，她笑言：想问我如何keep fit吗？我每一个星期都会去三次健身。08-27
娱乐田亮在节目中不仅亲手捕获海洋食材烹饪成荒野美食，更切身体验了原住民毛利人的生活文化。08-27
娱乐该剧从即日起至9月9日在北京蜂巢剧场上演，之后还将在上海、杭州、深圳等城市巡演。08-27
娱乐2013年上映的《中国合伙人》，讲述了以新东方为原型的创业故事，这是陈可辛对内地现实主义题材的初次尝试，票房口碑取得双赢。08-27
娱乐做客北京国际图书博览会，畅谈“西游文化与行者精神”，并与越南丽芝文化传媒公司签约《行者》（珍藏版）的越南版权。08-27
娱乐濮存昕说，他参演“剡溪古韵”朗诵会，打捞“浙东唐诗之路”上的诗歌，希望观众感受到文学、声音及剡溪山水之美的多重叠加。08-27