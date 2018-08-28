秦华新建全国首个三壁金属全容罐 今冬供暖期将投入运行

西部网讯（记者 彭芬）记者近日从秦华天然气公司获悉，位于西安市六村堡的重点工程LNG应急调峰站二期扩容项目进展顺利。目前罐体建设已完成，辅助设备的施工正在加紧进行，今年冬季供暖期将投入运行。

西安秦华天然气LNG应急调峰站二期扩容项目于2017年3月开建，该项目总投资达2.53亿元，储罐设计容量为25000m³水容积，建成后天然气总储气量1500万立方米，在上游供气不足等紧急情况下可每天向管网补充150万立方米的天然气，与LNG应急调峰站一期每天28万立方米的天然气补充量，合并最大可向管网补充178万立方米的天然气。

据悉，新建的LNG储罐为全国首个三壁金属全容罐，内罐及中间罐都是S30408不锈钢材质，相当于两层密闭容器，当内罐发生泄漏情况时，中间罐仍然可以正常储存LNG。外罐则采用坚硬的Q345R碳钢材质，对外部破坏有很强的预防能力。

在安全监控系统方面，采用了先进的LNG防翻滚软件，实时监控天然气液体分层情况，保证大罐在多种状态下安全运行。该项目还聘请了全球行业领先的检测机构法国BVQI专业团队对储罐的运行进行安全评价，对每一处设计、每一个操作工艺从细节上进行分析把关，对一些操作不便及危险源进行辨识，以确保投运后的运行安全。

该工程的建成投运将为西安市天然气应急调峰提供有力保障，切实提高天然气安全平稳的供应能力。

编辑： 高政超