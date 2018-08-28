陕西强化学生用品质量监管 校服抽检合格率100%

西部网讯（记者 彭芬）又到开学季，近日，陕西省质量技术监督局组织开展了第3批省级产品质量监督抽查。本次共抽查校服、课业簿册两种产品生产企业35家，抽取样品70批次，经检验，合格样品66批次，样品总体合格率为94.29%。

2成课业簿册不合格

此次校服样品在西安、咸阳、宝鸡、商洛、渭南、榆林、安康、汉中、铜川等地区的生产企业中抽取，共抽查生产企业27家，抽取样品50批次，经检验，合格样品50批次，样品合格率为100.00%。

课业簿册样品在西安、咸阳、汉中、西咸新区等地区的生产企业中抽取，共抽查生产企业8家（其中1家企业拒检），抽取样品20批次，经检验，合格样品16批次，样品合格率为80.00%。4批次产品不符合本次监督抽查标准要求，不合格样品检出率为20.00%（1家企业拒检视为不合格）。

不合格项目涉及白度和封面定量

据悉，本次监督抽查课业簿册产品不合格的3批次主要集中表现在封面定量、白度这些项目上，其中白度不合格的有1批次，封面定量不合格的有3批次。

国家对课业簿册白度作了专门的规定，簿册的亮度（白度）不应大于85%（除图画本）。为了让纸张更白，一些不良商家甚至会在制造原料中，添加一些荧光增白剂。纸张中荧光增白剂添加越多，光就越强，白度越高，会刺激、损伤学生的眼睛，影响视力。

封面定量达不到标准要求会造成封面过薄，使用中容易破损。一些生产企业为了降低成本，使用定量不能满足要求的纸张做封面，从而造成此项目的不合格。

省质监局要求企业限期整改 将继续跟踪抽查

省质监局要求，各相关市局要对不合格企业要及时进行后续处理，下达限期整改通知书，督促企业迅速查明产品质量不合格的原因，落实整改措施。生产企业整改完成后，提交整改后的复检申请，后处理部门负责安排企业整改后的产品复检。

省质监局将继续对相关产品质量进行跟踪抽查，促进行业整体质量水平的不断提高，为消费者创造放心满意的消费环境。

编辑： 高政超