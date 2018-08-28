国际华人科技工商协会科学家代表团访陕 陕西为省属企业搭建开放合作新平台

8月28日，美国国际华人科技工商协会科学家代表团与陕西省属企业创新合作交流会在西安举行。

西部网讯（记者 彭芬 实习生 丛雪婷）今天（8月28日），美国国际华人科技工商协会科学家代表团与陕西省属企业创新合作交流会在西安举行。代表团成员和省属企业负责人围绕深化国际前沿科技创新和成果转化应用、省属企业转型升级、陕西经济高质量发展等进行了深入交流，为陕西全面开放搭建合作新平台。

搭建世界高新技术落地陕西新通道

今年7月，陕西省委书记胡和平率团访问美国，在招才引智代表团旧金山硅谷首场“中国（陕西）—美国企业创新合作交流会”上，胡和平向美国各界推介了陕西的综合优势，发出了到陕西创新创业的诚挚邀请，传递了加强交流、开展合作的最大诚意，在美国企业界、科技界和华人科学家中反响强烈。

为巩固和发展胡和平书记赴美访问交流成果，加快我省科技创新发展步伐、促进高科技项目在陕西落地，省国资委举办了此次交流会，旨在通过加强与协会的联系沟通，为陕西搭建一个急需紧缺高端人才和世界高新技术落地陕西的新通道。

据悉，美国国际华人科技工商协会于1997年成立，现有会员超过一千人，大多是各自领域的领军人才或商界领袖，积累了全美、全球顶级的科技资源和高端资源，在自然科学、信息技术、生物研究、金融服务等领域卓有成就。协会的宗旨是为科技与工商搭桥，为中国与世界搭桥，鼓励创办高新科技产业。

精准对接深入交流 为陕西发展引资引智引才

省委人才办副主任巨小弟在致辞中说，这次来陕代表团成员主要集中在桥梁、半导体、纳米材料、微纳米芯片等行业领域，与我省经济发展的契合度和互补性较高，有利于提升我省产业发展水平、补齐产业结构短板和孵化形成一些新兴产业实体。他希望代表团成员能够发挥好桥梁纽带作用，助力陕西国企创新驱动发展，为陕西发展引资引智引才；希望陕西的企业家以此为契机，与代表团精准对接，争取取得更大、更多的合作成果。

美国国际华人科技工商协会主席李大西希望代表团成员与陕西省属企业加强沟通与交流，寻找更多的合作机会，推动更多的项目落地陕西，实现双方共赢。

交流会上，延长石油集团、陕煤化集团、电子信息集团、土建集团介绍了企业科技创新和转型升级有关情况，代表团成员马佐平院士、王中林院士作主题发言，代表团成员与企业负责人进行了互动交流。会议由省国资委党委书记邹展业主持。

当天下午，代表团一行前往西咸新区，详细了解陕西光谷咖啡创业孵化器有限公司、陕建五建集团项目工地、中国西部科技创新港等重点项目的情况。

省属企业已成陕西经济发展和科技创新重要力量

据悉，目前陕西省国资委监管的省属企业共43户，涉及一、二、三产业。截止2017年底，省属企业资产总额23865.4亿元。

多年来，通过积极推动重大创新项目建设，努力培育新的产业增长极，加大研发平台建设力度，强化校企合作及产学研联盟建设，积极推进专业化众创空间建设，省属企业已经成为陕西经济发展和科技创新的重要力量，培养造就了一批科技领军人才、青年科技人才和高水平创新团队。

未来，省国资委将大力实施企业创新发展攻坚行动，进一步优化产业布局结构、推动企业技术创新、加强高水平创新平台建设、加强科技创新考核评价和服务、加强科技创新人才建设，助力陕西经济高质量发展。

编辑： 高政超