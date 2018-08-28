陕西直升机产业园贝尔项目今日在西安开工

省委常委、常务副省长梁桂出席开工动员会并宣布陕西直升机产业园贝尔项目开工。
西部网讯（记者 刘璞华 苏静萌） 今天（8月28日），陕西直升机产业园贝尔项目开工动员会在西安航天基地通用机场举行，省委常委、常务副省长梁桂出席开工动员会并宣布项目开工。
陕西直升机产业园贝尔项目开工标志着贝尔直升机公司在中国唯一的407直升机组装线正式投入开工建设，我省在通用航空产业方面迈出了重要一步。陕西直升机产业园贝尔直升机项目占地170亩，未来将形成集直升机组装试飞、客户化配置改装、培训、维修、交付为一体的贝尔直升机综合保障中心，预计建成后每年可组装完成直升机约50架。
项目将立足直升机运营，形成由“通航运营、组装、销售和租赁、航材和维修服务、飞行培训、航空监管”为核心内容的产业体系，促进我省直升机全产业链发展格局的形成，完善行业布局，构建直升机产业集群，逐步成为中国通航产业发展的重要力量。
陕西直升机产业园贝尔直升机项目占地170亩，未来将形成集直升机组装试飞、客户化配置改装、培训、维修、交付为一体的贝尔直升机综合保障中心。
项目将立足直升机运营，形成由“通航运营、组装、销售和租赁、航材和维修服务、飞行培训、航空监管”为核心内容的产业体系。
编辑： 秦怡
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