西安进口摩托车挂不了牌后续 即日起可在长安车管所办理

市民徐先生在西安市车管所长安分所成功挂牌。

市民徐先生在西安市车管所长安分所成功挂牌。

西部网讯 （记者 周到）昨日，西部网、陕西头条客户端报道了进口摩托车无法在西安市挂牌的情况。今天（8月28日）上午，西安市车管所长安分所开始为市民购买的进口摩托车依法办理挂牌手续。

新闻回顾：西安摩托车挂牌出“幺蛾子”：国产车能挂牌 进口车却不行

今日上午，西安市民徐先生在西安市车管所长安分所为自己购买的进口摩托车办理了新车注册挂牌业务。业务从受理、查验、审核、收费、制证、发牌，办下来不到半小时，成为全市近年来首例。

记者从西安市公安局交警支队车管所了解到，进口摩托车挂牌业务已从即日起在车管所长安分所开始受理，随后将逐步在全市各县级车管所推广执行。

编辑： 沈晓芳