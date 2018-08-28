西安进口摩托车挂不了牌后续 即日起可在长安车管所办理
时间：2018-08-28 17:23:06
来源：西部网-陕西新闻网
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西安进口摩托车挂不了牌后续 即日起可在长安车管所办理
昨日，西部网、陕西头条客户端报道了进口摩托车无法在西安市挂牌的情况。今天（8月28日）上午，西安市车管所长安分所即为市民购买的进口摩托车依法办理挂牌手续。
市民徐先生在西安市车管所长安分所成功挂牌。
市民徐先生在西安市车管所长安分所成功挂牌。
西部网讯 （记者 周到）昨日，西部网、陕西头条客户端报道了进口摩托车无法在西安市挂牌的情况。今天（8月28日）上午，西安市车管所长安分所开始为市民购买的进口摩托车依法办理挂牌手续。
新闻回顾：西安摩托车挂牌出“幺蛾子”：国产车能挂牌 进口车却不行
今日上午，西安市民徐先生在西安市车管所长安分所为自己购买的进口摩托车办理了新车注册挂牌业务。业务从受理、查验、审核、收费、制证、发牌，办下来不到半小时，成为全市近年来首例。
记者从西安市公安局交警支队车管所了解到，进口摩托车挂牌业务已从即日起在车管所长安分所开始受理，随后将逐步在全市各县级车管所推广执行。
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沈晓芳
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文化庄长兴表示，要把握关键环节、学习先进经验、遵循市场规律，推动文化产业高质量发展。08-17
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文化由陕西省文化厅主办、陕西演艺集团有限公司承办的“2018陕西省丝路童话展演月”8月11日晚圆满落下帷幕。08-13
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文化省统计局发布最新数据，上半年，我省规模以上文化企业数量大幅增加，企业经营效益明显改善，文化产业新业态蓬勃发展。08-10
文化让市民游客充分享受到了"古城文化盛宴",也让古老的文明在现代时尚的触动下焕发出新颜,成为榆林市全面推动文旅融合发展的又一创意。08-07
文化围绕红色文化传承，着力打造教学实践基地，延安鲁艺文化园区每年都吸引着大批游客，成为延安红色文化之旅的重要组成部分。08-06
文化延安市用心守护中国共产党人的精神家园，将红色基因一代代传下去，让延安革命纪念地成为弘扬延安精神的红色高地。08-03
三农落实对农村不足100人的小规模学校按100人拨付公用经费和对寄宿制学校按寄宿生年生均200元标准增加公用经费补助政策。08-28
三农国务院提请审议《中华人民共和国耕地占用税法（草案）》，意味着在落实税收法定原则、落实最严格的耕地保护制度方面如期迈出新步伐。08-28
三农业内专家分析认为，今年七八月份全国性高温天气及强台风、强降雨频发是造成蔬菜价格高企的主要原因。08-28
三农武功县政府与蚂蚁金服签订战略合作协议，标志着咸阳市武功县成为全省首个落地“智慧县域+普惠金融”项目的县级单位。08-28
三农截至目前，吴起县累计完成退耕还林面积达243.19万亩，成为全国退耕面积最大的县。08-28
三农该县要求干部在脱贫攻坚中做到“人到、心到、情到、神到、力到、效到”。08-28
三农8月25日，“绿水青山家乡美”——陕旅集团山花工程·后备箱行动暨旅游公益扶贫紫阳站活动在安康市紫阳县举办。08-28
三农北京杂交小麦从这里走出国门，来到位于南亚次大陆的巴基斯坦下种、抽苗、吐绿，直至长出金黄一片的麦浪。08-28
三农引进毛绒玩具加工、服饰加工、电子产品加工等15个优质项目入驻城镇移民安置社区，其中12个项目建成投产，解决就业1100余人。08-28
三农洪水渐渐退去，在本次“温比亚”台风灾害受灾最严重的山东省寿光市纪台镇，不少农民开始走进大棚，开展生产自救。08-28
三农坚持五级书记抓乡村振兴，让乡村振兴成为全党全社会的共同行动，为做好乡村振兴各项工作进一步指明了方向、提供了遵循。08-27
三农2017年建起的这个园区占地130亩，共有大棚56座，育有五六个品种的西瓜、甜瓜，一年可以收获两季，年收入180多万元。08-28
旅游中国驻希腊使馆提醒旅希侨胞和来希腊旅游的中国公民采取必要防范措施。在户外活动时可喷抹驱蚊用品，尽量穿着长衣长裤。08-28
旅游8月28日，中国—东盟中心与北京电视台联合推出的纪录片《嗨！东盟——一带一路之东盟行》即将上映。08-28
旅游人们很难相像，十多年前，这里还是一片寸草不生的废弃采石深坑。08-28
旅游据联合国网站消息，联合国世界旅游组织(UNWTO)27日公布的一份报告显示，中国游客2017年在出境游上花费2577亿美元，继续保持世界第一。08-28
旅游8月27日，经过一年多的封闭维修，南京长江大桥初露新颜。08-28
旅游有朋自远方来，不亦乐乎？ ——大唐芙蓉园丝路盛典燃情继续。08-28
旅游记者23日从四川省发改委获悉，该省黄龙、峨眉山、乐山大佛、青城山、都江堰等景区将下调景区门票价格。08-28
旅游还不速速抓住夏天的尾巴，来棣花古镇观赏千亩荷塘盛景、感受宋金边城古文化魅力，进行C位打卡？08-27
旅游西班牙海洋学研究中心近日发布一则报告，告知暑期在地中海沿岸沙滩上度假的游客们小心一种近期数量急剧上升的“煎蛋”水母。08-27
旅游据中央气象台网站消息，华北江南等地将有强对流天气 局地雨强可超60毫米。08-27
旅游据加拿大移民部公布的学习许可持有者数据显示，从2008年到2017年这10年间，在加拿大学习的中国学生总人数的增长率高达226%。08-27
旅游高空臭氧能阻挡紫外线、保护地球生物，而近地面臭氧则对生态环境构成污染。近年来，随着空气质量标准的修订，臭氧污染逐渐为人关注。08-27
美食我们经常吃的红薯其实是个宝，除了肉以外，红薯叶和红薯藤也有保健功效呢。白皮白心的红薯，对皮肤特别好。08-28
美食促排卵汤：对于女性不孕不育患者来说，可以通过促排卵汤来治疗，主要材料包括：泽兰、当归、红花、赤芍、丹参。08-28
美食在煎锅中加入少许色拉油，用中高温将豆腐每面煎2~3分钟，至豆腐呈金黄色，加盐和胡椒调味 以卷薄饼的手法将米纸。08-28
美食雪梨1个银耳1朵，枸杞子10克，冰糖适量水适量制法：1.准备食材，把银耳放入温水浸泡，去掉黄色的根部。08-28
美食减掉腰部的“救生圈”草莓最厉害，这要归功于草莓中含有的一种叫“天冬氨酸”的神奇物质，它能自然平缓地除去腰部。08-28
美食俗话说得好“春困秋乏夏打盹”，一到秋天，很多人就会开始犯困，虽说秋乏不是什么大病，可整天浑身没劲也不是。08-28
美食专家指出，产后、病后初愈的患者也常常存在一定程度的气虚，因此对香菜也应该避免食用。99热心医生温馨提醒.08-27
美食随着天气转凉，红薯成为了秋季最“炙手可热”的食物。做法：将发酵好的红薯面团洒上少许油，做成饼状，面饼刷上糖水。08-27
美食加热水至没过食材，滴数滴鲜味生抽提鲜，根据个人口味决定是否加盐。加入1大勺油炸海米，加盖煮约10分钟。08-27
美食医学上称之为“女性冷感症”，在冬季尤甚，此类人士可在食谱中适当增加鸽肉、海参、羊肉、淡菜等食品。制作。08-27
美食秋风渐凉，经过酷暑的炙烤，人体终于进入了凉爽舒适的恢复期。应适当选择一些低热量的减肥食品，如赤小豆、萝卜。08-27
美食银耳属于真菌类，其富含蛋白质、矿物质等营养物质，秋季吃银耳有很大的好处。3.粳米洗净，将粳米、银耳和雪梨。08-27
健康很多中老年人都会出现腹胀腹痛和恶心呕吐的轻微症状，虽然这是很多人的常见症状，但千万别忽视，很有可能是消化系统的癌症早期症状。08-28
健康患者一般可以通过服用消炎止痛药延缓疾病的恶化，此类疾病是骨科疾病当中发病率较高的一种，尤其是在老年人当中，患病率极高。08-28
健康早上起床之后，你第一件事是做什么呢？早上起床之后有一个“黄金十分钟”，利用这段时间做一下长寿五步操。08-28
健康“自古逢秋悲寂寥”，秋季的肃杀、悲凉之气总让一代代文人墨客在这个季节，抒发着更多的悲欢离合，悲秋也由此而来。08-28
健康皱纹主要就是指皮肤受到一些外界的影响形成了游离的自由基，这些自由基会破坏正常的细胞膜里面的浆蛋白和活性的物质。08-27
健康脂溢性脱发一般发生在中年男性身上，如果没有得到及时治疗的话，会让男性提前进入秃顶状态，从而给心理带来了一定的压力。08-27
健康虽然衰老是每个人必须的过程。但是过早的衰老是平时的不良生活习惯所导致的，只要纠正这些不良生活习惯，那么就达到延缓衰老的目的。08-27
健康生活当中，我们难免会碰到各种琐碎小难题。掌握一些窍门，略施小计，也许就可以让生活难题迎刃而解了。08-27
健康健康行为指人们为了预防疾病、保持自身健康所采取的行为，包括改变“健康危险行为”，如不吸烟、不酗酒、改变不良饮食、不进行无保护性行为等。08-26
健康希望更多孩子告别“宅生活”，回归大自然，或极目远眺，或仰望星空，沐浴在阳光雨露中，不要让视力“输在起跑线上”08-25
健康在此期间要注意防燥，饮食起居也要调剂周到。可每天喝点牛奶，吃一个鸡蛋，多吃水果、青菜、香蕉、西红柿，既可补充维生素又可补充钾离子。08-25
健康相比每晚睡7小时的人，睡眠长达10小时的人早逝风险高三成，死于中风的风险高56%，死于心血管疾病的风险高49%。08-24
教育网友“糖果”在朋友圈发了一个信息，称自己的宝贝女儿今年即将进入一年级，眼看着开学在即，自己都开始紧张了，担心孩子不适应小学的生活。08-28
教育在这个炎热暑期，一些美术馆推出的“网红展览”人气爆棚，不仅吸引了众多文艺青年前去“打卡”，更吸引了全国各地的少年儿童纷至沓来。08-28
教育不少学生对待作业比较任性，比如有的学生偏爱写作，相关的作业就会早早赶完，甚至有学生超量写起了小说。08-28
教育近日，生娃不到两个月的新妈妈凌女士到医院看心理门诊，谁知医生问诊后发现，凌女士并未产后抑郁，陪同前来的新爸爸郭先生才是真正有“心病”。08-28
教育从小开始，他就很少有周末玩乐时间。从周一到周日，他要么去参加各类培训班，要么去比赛。即使到了大学，他也充分利用周末时间参加英语培训。08-28
教育物质只是基础，“补贴”也只是尊重人才并留住人才的一种方式而已，要积极保证但不必过于依赖。08-28
教育在“心所向·行致远”国际研学旅行论坛上，通过漏洞盘点，专家将领队素质参差不齐等问题列为海外研学十大乱象。08-27
教育减轻中小学生过重课外负担，国办日前发布《关于规范校外培训机构发展的意见》，教育部召开新闻发布会对政策予以详细解读。08-27
教育教育部组织修订并颁布了《普通高中课程方案和语文等学科课程标准（2017年版）》，目前正在组织编写修订普通高中各学科教材。08-27
教育初试时间已公布考研还会远吗？收下这份考研备考月历。08-27
教育
按照边摸排边治理的原则已经整改4.5万家，10月份将再次开展全国范围的专项督查，确保2018年底前完成所有培训机构的整改工作。08-27
教育北京市教委制定《关于进一步推进高中阶段学校考试招生制度改革的实施意见》，决定将初中毕业考试和高中招生考试两考合一。08-27
数码近期，一档综艺节目——《中餐厅》引发了民众的广泛热议。节目中赵薇表示，“好多外国朋友都让她帮忙代购，他们觉得中国产品不仅质量好，而且价格便宜，经济实惠。”09-06
数码vivo首款全面屏新机距离我们似乎越来越近，确认将于9月7日在印度推出的vivo V7+。08-28
数码而这次三星卷土重来，想用Galaxy Note 8重新夺回本该属于自己的市场。08-28
数码事实上，智能手机死在AR之手的论调基本上是错误的。在AR崛起的过程中，智能手机将会起到非常重要的作用。08-25
数码苏宁易购一年一度的“万人空巷抢厨卫”正式启动，同时，“U购908•苏宁全民疯抢节”同步启动！08-24
数码HTC VIVE™更新定价策略，加速高品质VR大众普及化进程。08-24
数码8月23日晚间消息今天，中国电信正式发布了截至2017年6月30日的中期报告。08-24
数码此款Note 8再次延续三星的发布战略，同时在产品特征上进一步强化全视曲面屏的效果。08-24
数码据CNBC报道，三星计划于美国当地时间23日（北京时间24日）上午在纽约举行记者招待会，发布其新的旗舰智能手机Galaxy Note 8。08-23
数码三星为美版的S9搭载了高通骁龙845处理器，并在北美地区签订合同大批量采用。08-23
数码这次 iOS 11 beta 7虽然说继续以优化为主，不过它同样也带来了不少的改变。08-22
数码据美国媒体报道，谷歌当日公布Android O系统的名称为Android Oreo（奥利奥）。08-22
房产水电改造是家装非常重要的一个环节，水电改造也是业主最容易被“宰”的一环。05-21
房产很多喜欢做料理的人都会很注重厨房的装修，现代年轻人喜欢在厨房设计一个吧台，这样不仅时尚美观，还给家居生活增添情调。05-21
房产在厨房设计中，有一个最基本概念是“三角形工作空间”。05-18
房产浴室装修好的话可以给我们的生活带来很多便利，但是如果浴室装修忽略了应该注意的地方，那就会给我们的生活增添很多原本能够避免的问题。05-17
房产装修房子是买房后一般都会进行的必要程序，但装修带来的麻烦也不少，最大的问题就是装修完如何去除甲醛，可以试试以下的方法。05-17
房产15日，商务部流通业发展司、中国建筑材料流通协会共同发布全国建材家居景气指数BHI。05-16
房产水电改造是家装非常重要的一个环节，对家装质量的影响非常大。05-14
房产现如今人们已经意识到户型设计的重要性，纷纷聘请设计师来对房子进行最优化的设计。那么装修户型设计要点有哪些呢?05-14
房产那么看楼盘的装修样板间时，使用以下这4招可以马上戳穿样板间的假面，快学起来吧。05-14
房产很多80后喜欢将厨房装成开放式，不仅因为其居住的房屋面积小，更多的是崇尚一种生活方式。05-12
汽车日产将用这笔资金更新两家工厂的生产设施，包括安装一个全新型先进的激光钎焊系统，用于灵活地焊接Altima独特的后备箱盖。08-28
汽车布加迪Divo于8月24日正式亮相圆石滩的The Quail展会，公布了全新的车身设计，有意回归传统，富有运动感，尾灯由44根光柱排列构成。08-28
汽车通过汽车共享、泊车和递送包裹等新数字服务，到2025年大众销售额有望达到10亿欧元(约合人民币79亿元)。08-27
汽车首先公布了该车的官图。较之于现款车型，新款Avante外形设计更犀利，采用现代宽幅低重心的设计理念。08-27
汽车大众此项服务将与戴姆勒集团旗下的Car2Go和宝马集团旗下的Drive Now在汽车共享领域展开竞争。08-27
汽车并宣布推出旗下共享出行品牌——“欧拉出行”，开展长短租、分时租赁和网约车业务。” 欧拉出行融合“分时租赁 网约车 长短租”的业务板块。08-24
汽车丰田新一代兰德酷路泽将有重大改变，可能替换标志性的V8发动机。3.5升V6双涡轮增压发动机有望成为兰德酷路泽的首选，也是最基本的动力配置。08-24
汽车全新G 500搭配19-20英寸铝合金轮毂再加上车身尺寸的进一步升级，其中轴距、车身宽度分别增加40毫米和64毫米，后排腿部空间增加150毫米。08-23
汽车二代海马S5后续还将推出1.6TGDI 6AT车型，1.6TGDI发动机由海马汽车与德国FEV联合研发，峰值扭矩280N m，最大马力185Ps。08-23
汽车限量车型还将配备全套功能性詹姆斯 邦德式座驾的机关，每辆车售价为275万英镑(约合2412万元人民币)。08-22
汽车2010年，沃尔沃在中国市场的经销商和供应商分别只有83家和不足100家；到2017年，沃尔沃的中国经销商和供应商分别达到226家和556家。08-22
汽车动力方面，捷途X70采用1.5T 8AT的动力总成，最大功率为108kW，峰值扭矩为210N·m，匹配5速手动和8速自动变速箱。08-21