陕西：加快发展“三个经济” 构建全面开放新格局

西部网讯（陕西广播电视台《今日点击》记者 支磊 张鑫）自古以来，陕西就是东西方交通的枢纽、对外开放的门户和生产要素的流动站点。依托这一区位和枢纽优势，陕西省提出大力发展“枢纽经济”、“门户经济”和“流动经济”，进一步放大优势、补齐短板、打造陆海空内外联动、东西双向互济的对外开放新格局。

位于西咸新区空港新城的陕西空港国际快件监管中心，工作人员正在分拣来自全球十几个国家的包裹，检测完成后，这些包裹将被快递到全国各地的消费者手中。记者了解到，陕西空港国际快件监管中心是集快件货物分拣、仓储、报关于一体的综合性快件进出境平台，货物到达中心后，最快2小时即可通关。

陕西空港世通国际物流有限公司现场负责人邓波：“我们西安这个地方属于我们中国中心原点的地方，那么它对于物流成本的节省是非常方便的，它是最优以及最平衡最好的一个物流配送的成本和选择。”

西咸新区空港新城管委会副主任韩娜告诉记者，发展“三个经济”，为空港新城的发展指明了方向。他们将利用自身的交通枢纽优势，不断完善提升客运和货运服务质量，发展好枢纽经济。

陕西省西咸新区空港新城管委会副主任韩娜：“在枢纽经济方面，我们依托西安包括西安的国际机场，这样的一个在全国的立体交通的这样一个优势，我们依托高度发达的铁路、公路、以及航空运输，形成多式联运，那么将全国包括东南沿海的高端制造产业的产品聚集到西安来形成枢纽，然后通过一带一路，尤其是向欧洲方向，打开门户，形成国内枢纽，国际门户这样一个经济格局。”

目前，陕西省依托空港、陆港等交通枢纽以及地理枢纽，不断吸引资金、人才、技术和信息等五大要素流在本地区集散，快速发展壮大“枢纽经济”，其势已成，其效已显。下一步，陕西省将以“国际运输走廊”和“国际航空枢纽”为目标，加快发展综合交通、枢纽交通，形成航空带动、陆空互动、多式联动的综合交通体系，把西安打造成国际性重要枢纽城市，真正把陕西的区位优势转化为现实生产力。

记者了解到，“一带一路”倡议提出以来，陕西省积极打造内陆开放新高地，高标准建设自贸试验区，发挥科教与人文优势，正在成为向西开放、向东集散、辐射“一带一路”的经济和文化门户。在西安国际港务区爱菊粮油工业集团的生产车间，由中欧班列“长安号从哈萨克斯坦运回的小麦、油脂等农产品，正在这里加工成面粉、食用油，然后销往全国市场。

爱菊粮油工业集团副总经理刘东盟：“我们爱菊粮油工业集团之所以选择在咱们国际港务区来落户，实际上我们关键的一点就是看中了这个门户，因为国际港务区咱们西安可以说是打通了向欧洲，向中亚发展的一个大的通道，我们爱菊也是依托这个门户经济，沿着一带一路，一路向西，我们在新疆的阿拉山口建立了农产品的物流园区，同时延伸到咱们哈萨克斯坦形成了一个种植的基地以及加工的基地。”

西安国际陆港多式联运公司总经理袁小军告诉记者，作为陕西对外开放的门户，在“三个经济”的引领下，西安国际港务区西安港已经使“长安号”的运营到达了一个新的高度。

西安国际陆港多式联运公司总经理袁小军：“上半年我们累计中欧班列的开行量是达到545列，开行量，中转率，还有我们的载重，以及单月开行量均居全国之首。”

西安国际港务区管理委员会副主任苏国峰表示，国际港务区在门户经济方面，着力打造中国内陆第一大港，先后获批了一类铁路口岸、二类公路口岸、进境粮食指定口岸、进口肉类指定口岸、整车进口口岸等多个国际国内口岸。

西安国际港务区管理委员会副主任苏国峰：“‘西安港’是目前我国唯一获得国际、国内双代码的内陆港口，已基本形成适合内陆地区的港口口岸体系，成为了陕西发展开放型经济、打造内陆型改革开放新高地的排头兵。”

目前，“门户经济”已经成为陕西统筹内外优势和机遇、加快开放发展的重要抓手。下一步陕西省将持续推进“一带一路”五大中心建设，高标准建设自由贸易试验区，实行高水平的贸易和投资自由化、便利化政策，切实发挥门户经济向西开放、向东集散、辐射全国的作用。

现代经济最大的特征就是要素的流动，一个地区要素聚集能力越强，要素流动越快，这个地方的经济实力也就越强、发展也就越快，而陕西无论从历史还是现在来看都是要素聚集之地，这都为陕西省发展“流动经济”创造了有利的条件。对于陕西省提出的大力发展“流动经济”，京东西北区总经理孙桂宇深有感触。

京东西北区总经理孙桂宇：“经济没有流动就没有经济，商流、物流、人流、资金流、信息流、技术流等等这些，那实际上我们说这些要素，我们京东商城、京东金融、京东物流、包括我们整个京东集团，实际上我们各个业务板块来看，这些要素在我们企业有非常好的体现，我们认为从这种角度来讲，我们和陕西的这种战略定位，实际上非常吻合，同时我们认为在这个过程中，我们这个企业实际上是可以在陕西，最大程度上发挥我们企业的一个特性特点。”

记者了解到，下一步陕西省将办好欧亚经济论坛、丝博会、农高会等展会，用好物流中心、保税区、出口加工区、高新综合保税区等平台，增强国际高端资源要素的吸附力和整合力，促进人流、物流、信息流、资金流既畅通其流又汇聚融合，为陕西省发展提供强大助力。

采访中，陕西省委政策研究室副主任蒋录祥告诉记者，省委提出的“三个经济”是为了更好地贯彻落实十九大精神，立足于新时代陕西追赶超越发展，作出的一项重大决策部署，是对标中央要求的一个实际行动，一个重大举措；是省委不断深化省情认识，精准把握陕西发展规律，积极顺应发展大势，创新性提出的发展思路、方向和重点，它是一个顶层设计，对全省发展具有统揽性、引领性作用。

陕西省委政策研究室副主任蒋录祥：“它着力破解的是‘开放不够’这个制约陕西发展的突出短板；集中释放的是陕西中心区位、枢纽区位、门户功能这个推动陕西发展的最大优势；聚焦打造的是陆空内外联动、东西双向互济的全面开放新格局；瞄准构建的是适应高质量发展要求、具有陕西特色的现代化经济体系。‘三个经济’既是相互依存、相互促进的一个大系统，各自又有不同的侧重点、着力点，在实际工作中需要辩证的理解、系统的把握。”

“三个经济”为陕西省经济发展搭起了骨架，勾勒出了美好新蓝图，相信只要我们认真落实党的十九大关于加快“一带一路”建设、推动形成全面开放新格局的重大部署，以改革开放40周年为契机，通过大力发展枢纽经济、门户经济、流动经济，推动高质量发展，就一定能谱写出新时代陕西追赶超越的新篇章。

编辑： 辛超