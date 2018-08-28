陕西：“三下乡”活动精准服务脱贫攻坚

西部网讯（陕西广播电视台《今日点击》记者 陈刚 侯强）文化科技卫生“三下乡”活动从中央到地方已经连续开展了23年，成为服务“三农”的品牌活动和深受基层欢迎的民心工程。近年来，陕西省把“三下乡”活动和脱贫攻坚结合起来，精准对接基层实际需求，使“三下乡”常下乡，常在乡，实实在在为基层服好务，给当地群众脱贫致富带来了实惠。

立秋过后，子洲县苗家坪镇老庄沟村种植的660亩山地苹果，长势一天比一天喜人，收获的日子即将到来，苹果专业合作社理事长王新年正高兴地和“三下乡”服务队的农技专家杜芳宁预测今年的苹果收成。

子洲县“三下乡”科技服务小分队队员、子洲县园艺站站长杜芳宁：“今年每亩地咱们老庄沟平均在4000斤以上。”

子洲县老庄沟山地苹果专业合作社理事长王新年：“多亏你们的技术指导，我们的苹果没受冻害。”

王新年告诉记者，老庄沟村以前是远近闻名的贫困村，现在村里的致富产业——无公害山地苹果发展得红红红火火，离不开杜芳宁他们这些“三下乡”科技服务小分队队员的技术指导和帮扶。正是专家们长期向乡亲们面对面、手把手地教技术、讲管理，改造果树，过去产量低、品质差、无人问津的小苹果，在短短几年间就变成了脱贫致富的“金蛋蛋”。

王新年：“原来我们这果树栽上，一亩产量就是一千多斤，一亩就卖些残次果，没人要。通过技术人员的技术指导，亩产4000斤，每斤能卖6块多，一亩产值我们上到24000元。”

杜芳宁：“一年基本在二百五、六十天，我们在一线，扑下身子、手把手给农民传授农民对果树中遇到的困难问题，科技‘三下乡’结合精准扶贫，把我们这个产业做强，增加农民收入。”

近年来，随着陕西省“三下乡”活动深入开展，“三下乡”工作的内涵和外延也不断扩大，今年上半年，陕西省“三下乡”活动扶持项目4000多个，资金达30多亿元，这些项目精准投放到公共服务、产业扶贫、乡村振兴、农村基础设施等领域，给偏远地区的农村和农民群众带来了实实在在的帮助。子洲县今年的41个“三下乡”支农惠农项目到位资金2.33亿元，其中11个项目已经精准对接、完成实施。

子洲县瓜园则湾便民服务中心党委书记张杰：“这个项目实施是之前由上而下进行推送，那么后来变化成了由下而上进行申请，这个变化更贴近基层实际，符合了农民群众的意愿，真心实意、实实在在地为群众服好务，更加精准地助推了脱贫攻坚。”

近年来，陕西省“三下乡”活动有关项目、资金和服务有意向扶贫领域倾斜，服务更加精准，形式更加多样，上半年，全省各级各部门6.9万人次把各种贴心的服务，送到了田间地头、农村小院。子洲县砖庙镇董家焉村地处偏远，贫困程度深，在“三下乡”活动中，县上结合村情实际，帮村民们发展起了脱贫产业--山地核桃，派驻科技特派员和农技专家长期跟踪技术指导。

子洲县砖庙镇董家焉村村民高文杰：“以前对这种技术什么都不懂，经过三下乡省市县下来专家，给我们手把手教，一边教一边讲，大部分社员都掌握了这个技术。”

子洲县砖庙镇党委副书记、镇长郭政：“在专家指导下，技术的帮扶下，我们每人人均纯收入将要达到5000元以上。”

在今年的“三下乡”活动中，子洲县结合脱贫攻坚工作，围绕当地林果、畜牧、中药材、等优势特色主导产业，由农技专家、科技特派员组成10个下乡小分队，深入全县18个乡镇，走村串户，开展技术咨询和现场培训，为农户提供技术指导，助力脱贫攻坚，帮助困难群众增收致富。

子洲县林业局副局长武平：“把我们的专家、我们的技术员，都沉在基层一线上，和老百姓达成一对一帮扶，也就是精准扶贫的这种办法。”

地处秦巴山区集中连片特困地区的西乡县，经济发展相对落后。作为全县主导产业之一的茶叶种植面积32.3万亩，过去由于茶园管护水平参差不齐，导致茶叶标准不统一。近两年，在“三下乡”活动中，科技部门在当地推广了有机肥和茶园管理技术标准，并由各部门组成11个科技服务小分队，常年下乡现场开展茶园管护培训、农业技术咨询、产品营销服务等活动，为农民增收提供技术保障。

西乡县柳树镇高家店村贫困户黄兰：“到这培训，到这来学了些技术，怎么去把这个茶管理好。”

西乡县茶叶技术推广中心农艺师李文贤：“年初以来举办各类茶叶技术培训班72期次，培训从业茶农5600余人，有力地助推了咱们茶产业的提质增效和转型升级。”

既要通过项目、资金和服务帮助贫困地区因地制宜发展致富产业，更要把志气、信心和知识技能送到贫困群众的心坎上，为此，陕西省把“三下乡”活动与扶贫扶志扶智紧密结合，积极开展道德讲堂、励志文艺演出、评选创业能手、致富标兵等形式多样的扶贫扶志工作，调动困难群众的积极性和主动性，激发脱贫内生动力。

西乡县在今年的“三下乡”活动中，将道德讲堂和政策宣讲、文艺演出有机结合，成立14个讲习所、268个道德讲堂、17支理论宣讲小分队，深入农村一线开展宣讲活动，营造“脱贫致富光荣、自主脱贫可贵”的浓厚氛围。46岁的贫困户谯修明因脱贫不积极，在去年三季度道德评议会上，被村上的道德评议委员会评为反面典型。

西乡县峡口镇水磨村第一书记张利民：“我第一次到谯修明家的时候，见他大白天还睡在晾晒粮食的大簸箕里，见家里来人了，连个身也没起。”

为了改变谯修明 “等靠要”的思想，“三下乡”服务小分队和扶贫干部不厌其烦地反复上门给他讲道理、讲政策，并帮他申请贴息贷款发展适合自己的致富产业。

西乡县峡口镇水磨村村民谯修明：“多亏帮扶干部给我找到了脱贫致富的门路子，我养了36只羊、45只鸡，只有勤劳致富才能过上好日子。”

三下乡，常下乡，常在乡。记者了解到，为了深入做好“三下乡活动”，陕西省将不断创新方式方法，在做好基础性服务工作的同时，还将抓好信息服务、农村电商等工作，把农业农村农民的资源畅通起来，用“互联网+”打通服务群众“最后一公里”，适应农村新变化和农民新需求。

陕西省的“三下乡”活动，推动帮扶资源向贫困地区流动，让精准服务向农村聚集聚力，对助力全省脱贫攻坚、助推乡村振兴，起到了重要的示范推动作用。要使“三下乡”活动发挥更大作用，满足农民需求，不仅要常下乡常在乡，更要充分考虑农村实际和农民意愿，确保点对点对接、服务到位，让群众真正得到实惠，让精准扶贫更有力量。

编辑： 辛超