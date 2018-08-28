陕西省召开农村精神文明建设暨“美丽乡村•文明家园”建设经验交流会

全省农村精神文明建设暨“美丽乡村•文明家园”建设经验交流会会议现场。
西部网讯（记者 马晴茹）今天（8月28日），全省农村精神文明建设暨“美丽乡村•文明家园”建设经验交流会在蓝田县召开。省委常委、省委宣传部部长、省文明委副主任庄长兴出席会议并讲话，省委宣传部副部长王吉德主持会议。
庄长兴说，2015年以来，陕西省连续3次在全国农村精神文明建设经验交流会上介绍经验，中央文明办专门印发文件，对陕西省推进移风易俗的经验做法予以肯定和推广。西安市农村文化礼堂、宝鸡市红白理事会、安康市新民风建设、蓝田县“新乡约”、旬阳县“说论亮”道德评议会、大荔等县统筹推进美丽乡村建设等创新做法被中央媒体广泛宣传报道，形成了陕西经验，叫响了陕西品牌。
庄长兴强调，要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，推动农村“两个文明”发展。要扎实推进农村精神文明建设重点工作，更好满足人民精神文化生活新期待，践行社会主义核心价值观，树立新时代农村文明乡风，丰富农村精神文化生活，综合整治农村人居环境，持续深化扶贫扶志扶智工作，切实加强农村精神文明建设工作的组织领导。
会上，省民政厅、省妇联、蓝田县等相关负责人从不同角度汇报交流了农村精神文明建设的经验和做法。
28日上午，与会人员还到蓝田县洩湖镇簸箕掌村、白鹿原民俗文化村芸阁书院、小寨镇董岭村、汤峪镇圪塔村等地进行了参观学习。
编辑： 高政超
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