陕西省总工会：肩负新使命 展现新作为

西部网讯（陕西广播电视台《今日点击》记者 马晋丹 卫向阳）维护职工权益，提升职业技能，保障职工收入，是工会组织的职责和使命。近年来，陕西省总工会带领数千个基层工会组织，积极主动解决一线职工实际困难，为他们创造培训机会，把职工利益和企业发展紧密结合，既赢得了职工的信任，为也推动企业发展、社会和谐进步发挥了积极的作用。

8月22日，在西安市锦业一路陕煤集团研发大厦，记者看到，这里有一个温馨宽敞的母婴室，配有特制桌椅、沙发、婴儿床、冰箱、饮水机、微波炉等设备，母婴室开放不到一个月，为孕期和哺乳期女职工带来了很大的便利。

陕煤集团职工于亚婷：“在我生孩子之前看到我单位的同事，要么在桌子底下，要么在仓储室，要么在卫生间里面每天挤奶，看着挺痛苦的，大包小包的。现在我个人受益非常大，我现在就在母乳，我的孩子现在七个月，环境会非常舒适，有的时候可以把孩子抱过来，家人再抱走，这样就减轻了我的思想负担，被关爱的感觉是特别好的。”

今年3月1日《陕西省实施女职工劳动保护特别规定》开始实施后，陕煤集团各子公司全都严格按照规定，将保护女职工特殊权益的事项写入合同，记者了解到，除了增加母婴室，还增加了女职工痛经假以及卫生费的发放，细化了流产女职工产期保护等具体而又明确的内容。

陕煤集团子公司工会工作人员刘煜馨：“新增加了更年期的保护，主要是针对更年期的女职工，如果更年期反应特别强烈，不能胜任现有的工作，如果有医院证明，可以减轻工作量或者调整岗位。”

陕煤集团子公司工会工作人员汤钰琦：“有了这个合同，就有了执行的依据，不像之前要翻法律法规，翻一些文件，不一定有一个同等标准的执行尺度。现在有了这个，只用拿这个集体合同，就可以去跟人力资源部门、劳保部门，去要求这些相关的合法的权益。”

记者了解到，《陕西省实施女职工劳动保护特别规定》的出台，离不开陕西省总工会大量的积极推动工作，从前期的多方调研、征求意见，到最终的省政府第25次常务会议审议通过，先后历经三年。而这只是近年来省总工会在制度建设方面积极履职尽责，发挥作用的一个缩影。为了进一步保障广大职工权益，省总工会还先后推动出台了《陕西省企业民主管理条例》，制定了《职工代表大会操作规程》，目前正在推进《陕西省企业工资集体协商条例》的出台。

加强职工技能培训提升，组织职工开展劳动竞赛一直是工会的一项重要工作。近年来被大家熟知的大国工匠张新停，是中国兵器西北工业集团有限公司的钳工高级技师，他做出了近万件构思精巧、形状各异的测量工具，用来检测弹药生产过程中各个零部件的精度，在他的计量单位中，没有毫米，只有千分之一毫米，相当于一根头发丝的六十分之一。作为弹药精度把关人，中国兵器关键技能带头人，张新停告诉记者，他之所以能有现在的成绩，很大一部分要感谢工会提供的平台。

中国兵器西北工业集团有限公司钳工高级技师张新停：“正因为工会组织组织的一些技能比赛使我成长很快，从中级工到高级技师我只用了七年时间，现在我的工资待遇相当于我们厂副总的待遇。”

近年来，张新停多次参加省总工会组织的钳工技能比赛，荣获陕西省技术能手称号，被省总工会推荐参加全国职工职业技能决赛并获得亚军，荣获全国技术能手称号。而和张新停一样，陕西建工集团安装集团有限公司焊工高级技师付浩也参加了省总工会组织的“全国焊工技术比武陕西省选拔赛”，并获得第一名，参加省总工会组织的“陕西省职工技能大赛建工杯”获第二名，此外，还先后获得陕西省技术状元和陕西省技术能手称号。

陕西建工安装集团有限公司焊工高级技师付浩：“从一名普通工人到现在得全国劳模，一路走来离不开各级工会对我的帮助和支持。我从一上班起就积极参加工会组织的各种培训、学习，使我的技术有了大大提高；后来参加各种竞赛，让我从一名普通学徒工成长为高级技师，最后到首席技师。”

近年来，在提高职业技能、培养技术能手方面，省总工会做了大量工作。五年来，陕西省总工会共举办各类工种职业技能竞赛952项，产生陕西省技术能手和技术标兵1518名，为90785名职工晋升了职业技术等级。五年来共评选全国劳模、全国五一劳动奖章161名，评选省级劳模和省五一劳动奖章622名。组织实施“三秦工匠计划”，全省共选树工匠人才1444名，其中20名产业工人当选为“三秦工匠”，5名成为全国总工会和央视重点宣传的“大国工匠”，占全国总数的八分之一。

在做好保障职工权益、提高职工技能的同时，省总工会积极发挥“劳模之家”优势，搭建了“劳模企业进永寿”定点扶贫平台，劳模企业进驻永寿县，以项目推动脱贫攻坚。其中陕药集团和永寿县秦伟中药材合作社合作，成立了陕西丰康农业发展有限公司。公司总经理陈伟告诉记者，截至目前，他们的中药材种植面积已经扩大到5545亩，其中贫困户种植面积超过1700亩，超过三分之一。永寿县马坊镇宋家塬村的宋安顺，因为和老伴都有慢性病，孩子还在上学，是在册的贫困户，宋安顺告诉记者，种植中药材后，家里的生活发生了很大变化。

永寿县马坊镇宋家塬村宋安顺：“种了10亩紫苏，总收入预计毛收入三万多块钱。”

在永寿县的食品工业园区，西部机场集团和陕西物流集团投资建设的西北地区特色农产品物流与采购示范基地项目正在忙碌地建设中，建成后将带动更多的贫困户脱贫致富。

永寿县发展改革局局长王永生：“我身后的项目预计今年10月份交付使用，该项目投产之后，通过食品加工，把永寿县产的小杂粮、小麦、水果、食用菌等通过加工延长产业链，通过航空配餐送到全国各地，可以提供100个就业岗位，带动1000户贫困户稳定脱贫。”

永寿县委书记苏晓梅：“直接为当地贫困群众提供就业岗位1500个，间接带动了7个镇办1.5万贫困群众脱贫就业，这些项目的落地也将进一步促进我县工业经济发展，增强自身造血功能，不断提升永寿县域经济发展的硬实力。”

记者了解到，近年来，全省共有1452名工会干部奔赴脱贫攻坚第一线。

编辑： 辛超