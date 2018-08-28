宝鸡千阳县纪委通报查处3起典型案例 3人被处分

西部网宝鸡讯 扶贫工作不实不细、违规为工程商提供帮助、焚烧秸秆破坏环境。为进一步严明党的纪律，充分发挥典型案例的震慑教育作用，8月28日，宝鸡千阳县纪委公开通报3起扶贫、市场、环保领域典型案例：
1、张家塬镇卫生院扶贫专干倪文静扶贫工作不实不细问题。2017年9月，张家塬镇卫生院扶贫专干倪文静，违反政策规定上报门诊特殊慢性病资料，导致1名贫困户未享受门诊特殊慢性病政策。倪文静受到政务警告处分。
2、城关镇段家湾村原党支部书记陈建国违规为工程商提供帮助问题。2014年4月，段家湾村原党支部书记陈建国法纪意识淡漠，利用职务上的便利为承揽国家项目和村上工程的承包商提供帮助。陈建国受到开除党籍处分。
3、高崖镇阳川寺村党支部委员李拴劳焚烧秸秆问题。2018年，阳川寺村党支部委员李拴劳焚烧自家10亩坡地玉米秸秆，破坏生态环境，造成大气污染。李拴劳受到党内警告处分。
编辑： 高政超
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