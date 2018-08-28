上半年陕西省工业发展稳中有进 主要指标创近年最好水平

“2018年上半年全省工业经济运行情况”新闻发布会现场。

西部网讯（记者 朱童戈）今天（8月28日）上午，记者从“2018年上半年全省工业经济运行情况”新闻发布会上了解到，上半年陕西省工业经济发展成效明显，主要指标创近年最好水平。全省规模以上工业增加值增长9.7%，为近4年最好水平，高于去年同期1.8个百分点，高于全国3.0个百分点，位列全国第4位。

新支柱产业培育加快 打造建设制造强省

发布会上，省工信厅新闻发言人、副巡视员李昭利介绍到，“陕西2025” 扎实推进，新支柱产业培育加快，其中装备制造业加快向智能化高端化转型，上半年装备制造业工业增加值增长12.1%。

李昭利告诉记者，三星电子存储芯片二期项目开工奠基、奕斯伟硅材料项目于5月动工、西岳电子6寸集成电路生产线和西安卫光6寸功率器件生产线获国家专项支持、咸阳8.6代线实现量产，平板显示产业链正在加速形成。这些新产业的发展标志着我省新一代信息技术产业发展基础进一步夯实。

记者了解到，在新支柱产业当中现代化工重大项目有序推进。千亿元现代医药产业加速形成，医药工业有望在2019年提前实现千亿元发展目标。同时，大数据产业有序推进，新材料产业发展机制基本建立。

加大整车项目建设力度 汽车产业集群加快形成

记者从发布会上了解到，上半年全省汽车产销32.85万辆，增长8.34%，高于全国增速4.19个百分点；新能源汽车实现产销6.32万辆，增长190.4%，高于全国增速100个百分点，占全国新能源汽车总销量的15%，稳居全国前列。同时，我省大力促进新能源汽车推广应用，对全省公共领域替换新能源汽车的，参照国家补贴标准，给予30%补贴奖励，实现新推广新能源汽车24720辆。

下一步我省将落实好支持汽车产业发展一揽子政策措施，加快对已落地项目政策兑现。争取新的整车项目在陕布局，力争建成和在建产能突破260万辆，确保我省汽车产业增速高于全国平均水平，力争全年完成整车产量70万辆目标。

上半年市场主体同比增长40%以上 军民融合产业发展再上新台阶

上半年，全省新增私营企业9.6万户、个体工商户28.1万户，同比均增长40%以上。加快推动中小企业“新三板”挂牌，全省新三板挂牌企业达到157户。

全省规上非公工业企业达到5332户、规上中小工业企业达到6025户，分别实现主营业务收入4143亿元和4458亿元，增长16.5%和15.8%，利润分别增长29.1%和27%；营业收入增速分别居全国第4位和第9位，增速位居全国第一方阵；营业收入总量分别居全国第18位和第16位，比去年同期分别前进2位和3位。

上半年，全省新增“民参军”单位41家，累计738家，实现军民融合总收入预计1250亿元，增长12.5%。

下一步，陕西省将狠抓稳增长政策落实，保持工业稳定增长。继续加大企业技术改造投资力度，同时推动互联网、人工智能与制造业深度融合，力求切实打好蓝天、碧水、净土、青山保卫战。

编辑： 高政超