第五届丝艺节参与国家数创历史新高 期间将举办“江苏文化周”

省文化厅副厅长顾劲松通报第五届丝绸之路国际艺术节的筹备情况。
西部网讯（记者 敬泽昊）“五年前，习近平总书记提出了‘一带一路’倡议，陕西省迅速落实这一倡议，与文化和旅游部共同主办了丝绸之路国际艺术节，至今已成功举办了四届，已成为陕西文化领域的重要品牌。”省文化厅副厅长顾劲松在陕西省政府新闻办8月28日举行的新闻发布会上，通报了第五届丝绸之路国际艺术节的筹备情况。
第五届丝绸之路国际艺术即将于今年9月7日—21日在西安举行，顾劲松透露参与本届艺术节各项活动的国家和地区将达到118个，创历史新高。其中将有20个国家和地区以及国内11个省（自治区、直辖市）参与舞台艺术表演，总演出场次将达到83场。
本届丝绸之路国际艺术节在文艺演出、美术展览、文化论坛、惠民巡演四大板块的基础上，举办“2018国际青年汉学家研修班（西安班）”、“2018国际现代艺术周”、“2018国际儿童戏剧周”、“2018国际创意动漫周”及“2018丝路长安大学生艺术节”等五项专题活动。顾劲松希望通过这些活动为陕西乃至中国西部的文化艺术全面发展创造更好的交流合作和发展机遇，为促进中国与“一带一路”沿线及关联国家文化交融、思想交流、民心相通等方面发挥更加积极作用。
据顾劲松透露，为认真贯彻落实习近平总书记关于东西部扶贫协作的重要指示精神，深化苏陕文化交流合作，本届艺术节还将在西安举办“江苏文化周”。共有来自江苏省的舞剧《英雄玛纳斯》、杂技剧《小桥 流水 人家》、音乐会《华乐苏韵》等3部优秀舞台艺术作品将集中亮相艺术节，为陕西的观众展示历史悠久、底蕴深厚、南北荟萃的江苏文化，彰显苏陕协作文化特色。
编辑： 高政超
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