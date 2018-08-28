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开学在即！西安市陆续公布3637家备案“小饭桌”

时间：2018-08-28 15:16:14  来源：西部网-陕西新闻网  作者：王瑜

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开学在即！西安市陆续公布3637家备案“小饭桌”

近日，西安市食药监局对全西安市2018年秋季中小学生校外托餐（小饭桌）登记备案情况进行了统计，截至目前，全市已登记备案“小饭桌”共3637家。

西部网讯 近日，西安市食药监局对全西安市2018年秋季中小学生校外托餐（小饭桌）登记备案情况进行了统计，截至目前，全市已登记备案“小饭桌”共3637家。请各位家长选择已登记备案的校外托餐场所（小饭桌）给孩子就餐。

据备案名录中显示，新城区517家，碑林区331家，莲湖区713家，雁塔区643家，未央区393家，灞桥区170家，长安区369家，临潼区56家，阎良区71家，阎良区71家，西咸新区106家，高陵区46家，鄠邑区88家，周至县87家，蓝田县16家，国际港务区31家。

 

附件：关于西安市2018年秋季季中小学生校外托餐场所（小饭桌）登记备案名录的公示

编辑： 王瑜

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