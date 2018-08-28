男子以残疾人身份作掩护贩卖毒品，铜川警方打掉西铜两地毒品分销商。

西部网讯（陕西广播电视台新闻中心记者 夏飞 铜川台 杨少锋） 铜川警方在工作中通过下线摸清上线，顺藤摸瓜破获了一起贩毒案，当场缴获毒品海洛因350克。犯罪嫌疑人是一名男子，他以残疾人身份为掩护，常年往返于西铜两地贩卖毒品以贩养吸，最终被民警绳之以法。

今年7月初，铜川市公安局王益分局禁毒大队民警在工作中发现，铜川一名白姓男子长期向吸毒人员贩卖毒品，民警放长线钓大鱼围绕白某展开布控，逐步确定了白某的上线。

铜川市公安局王益分局禁毒大队民警雷晓勇：“白某的毒品都是从他的上线，一名叫阿某的男子手中购买，双方确定交易之后每次都是由阿某将毒品亲自运往铜川，双方见面之后一面交钱一面交货完成交易。”

通过侦查民警发现，阿某因病致残腿脚不便，长期居住在西安市长安区某小区，以残疾人身份为掩护经常往返于西铜两地，和铜川市区众多吸贩毒人员交往密切。而且每次送货只携带少量毒品，绝不多带。7月中旬民警发现白某和阿某在大幅调动资金，而且电话往来频繁，似乎将有一场大交易。

铜川市公安局王益分局禁毒大队大队长张鹏涛：“7月22日，我们得知阿某将携带大量毒品来铜川再次交易，我们随即在包茂高速王益出口进行布控，最终将阿某和其同伙马某抓获，现场缴获毒品海洛因350克。”

经审讯，犯罪嫌疑人阿某和马某都是吸毒人员，常年无业，阿某曾因非法持有毒品罪被公安机关打击处理过，出狱后为满足欲望又走上了以贩养吸的道路。目前，两名犯罪嫌疑人已被警方刑事拘留，此案仍在进一步侦办中。