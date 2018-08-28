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未来两天陕西多地晴朗 30日陕北南部关中陕南有阵雨

时间：2018-08-28 13:35:55  来源：西部网-陕西新闻网  作者：王瑜

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未来两天陕西多地晴朗 30日陕北南部关中陕南有阵雨

陕西省多云间晴天。渭南北部部分地区、西安部分地区、安康东部部分地区有35～37℃的高温天气。

 未来一周陕西天气信息。

西部网讯 记者从陕西省气象台了解到，未来两天陕西以多云到晴天气为主，局地有阵雨。预计今天（8月28日）白天：全省多云间晴天。渭南北部部分地区、西安部分地区、安康东部部分地区有35～37℃的高温天气。

今天晚上：全省多云间晴天。29日: 陕北、关中、汉中、商洛晴天间多云，安康多云间阴天东部有阵雨。

30日: 全省阴天，陕北南部、关中、陕南有分散性阵雨。

31日：陕北多云间阴天北部有阵雨或雷阵雨，关中多云，陕南多云间阴天有小雨或阵雨。

1日：全省阴天间多云，陕北、关中北部有小到中雨，榆林北部有大雨，陕南有小雨或阵雨。

2日：全省多云间阴天有小雨或阵雨。

3日：全省阴转多云。

后期天气趋势（4日-6日）：全省多云转阴天，自北向南有一次降水天气过程。

关中陕南仍出现高温天气 最高华阴36℃

昨日我省大部以晴间多云为主，全省有56个监测站出现分散性阵雨，最大乾县乾陵13.1毫米、其次凤翔大唐村5.5毫米。关中、陕南9个区县出现高温，最高华阴36.0℃。全省最高气温分布：陕北大部28～33℃；关中大部27～36℃，西安城区34.0℃；陕南大部30～35℃。洛川、子长出现大雾。全省发布高温黄色预警信号8期。

编辑： 王瑜

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