陕西企业在“一带一路”沿线国家累计投资11.4亿美元

西部网讯（记者 李媛）随着“一带一路”倡议的持续推进，陕西与沿线国家经济往来日益密切。据陕西省商务厅最新统计数据，截至今年7月底，陕西省累计实现对外投资47.6亿美元。其中，陕西企业在“一带一路”沿线国家累计对外投资11.4亿美元，占全省境外投资总额的24%。

“一带一路”倡议让地处西北内陆的陕西站在了对外开放的前沿位置，我省依托自身优势，加大对外开放力度，加快形成陆海内外联动、东西双向互济的开放格局，与沿线国家交流合作日益密切。

今年1-7月，陕西在“一带一路”沿线国家累计对外投资9500万美元，主要分布在马来西亚、吉尔吉斯坦等国，与去年同比增长92%，主要涉及能源化工、矿产资源开发、建材等行业。

其中，西安隆基绿能股份有限公司在马来西亚的光伏发电项目投资额2.44亿美元，是陕西省在马来西亚最大的投资项目，目前进展顺利。

编辑： 李媛