现场定责定损定赔 西安启动交警与保险"联勤联动"快赔模式

现场定责、定损、定赔，西安交警试点与保险公司联勤联动。

西部网讯（记者 刘望）8月28日，西安市公安局交通警察支队与人保财险西安市分公司在南门广场正式启动“警保联动”交通事故快处快赔新模式。今后，如果遇到刮擦等轻微车损事故，驾驶员只要拨打122事故报警电话，即可一步完成定责定损理赔等一系列“交警+保险”业务。

据了解，西安目前汽车保有量突破300万辆，早晚高峰期间交通压力巨大。驾驶员发生刮擦等轻微车损事故后，打完122报警电话，还要拨打保险公司电话，耗时耗力十分不便，也加剧了后方车辆的拥堵。为了满足人民群众对安全快速出行的需求，西安市交警支队联合保险行业及时启动“警保联动”新模式。

新内容涵盖联合巡查、远程定责、网上定损、信息共享和救援救治等方面。西安市交警支队及各大队指挥中心通过视频监控、群众报警和路面巡查等方式发现警情后，立即调度附近的“警保联动”队员快速赶到事发现场，并通过12123事故快处系统采集事故信息，协助当事人自行协商处理，配合交警开展交通事故快处快赔工作。

据了解，西安也是陕西首个开展“警保联动”的地市，该项服务前期将在碑林区进行试点，待经验成熟后，在全市范围内复制推广。

西安市交警支队政委杨柳说，“警保联动”机制让数据多跑路、群众少跑腿，服务群众零距离，实现了轻微车损交通事故的快速处理、快撤现场、快速赔付，提升交通事故处理效率，可以有效防范和减少次生事故和因事故造成的交通拥堵，充分发挥“交警”和“保险”双方的专业优势。

据了解，除“警保联动”之外，人保财险西安分公司还特别推出了四方面16项车险理赔新举措。推行“网上办、方便办”解决理赔繁琐难点；推行“一站办、快捷办”解决理赔断点；推行“帮着办、主动办”解决理赔痛点；推行“专业办、用心办” 满足市民需求。

编辑： 刘望