全国首家深空主题研学基地邀请青少年前来体验

“携手探星空、共筑科学梦”中科大西研学战略合作签约仪式举行。

西部网讯（记者 李媛）8月28日，“携手探星空、共筑科学梦”中科大西研学战略合作签约仪式在中科大西科普文化产业园举行。中科大西科普联手国内研学旅行社，邀请全国青少年深入“9号宇宙”深空研学基地参观、体验和学习，并为青少年研学群体提供卫星设计、制造、测试、测控的系统课程和融入STEAM教育理念与方法，充分激活青少年对宇宙太空的无限好奇心，启发主动探索科学奥秘的兴趣和能力。

9号宇宙研学基地的最大优势就是该基地的课程设置，目前已经开设了《对话少年星》《苹果的秘密》《走进机械波》《我是飞行员》《神奇的缩小灯》《驯服自由光》等课程，让小朋友们陶醉在生动有趣的课程中，感受自然科技带给他们的欢乐。

据了解，中科大西9号宇宙项目是国内首家深空主题研学基地，突显文化+科技+教育的跨界融合，是专为6-18岁青少年儿童设计的互动式航天科普研学基地。场馆集沉浸游览、互动体验、航天科普教育为一体，通过卫星设计、制造、测试、测控的系统课程，融入STEAM教育理念与方法，充分激活青少年对宇宙太空的无限好奇，启发主动探索科学奥秘的兴趣和能力，寓教于乐，在传递科学知识的同时，培养兴趣以及塑造正确的时间、空间概念，养成科学思考的习惯。

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编辑： 李媛