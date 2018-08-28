西安网络安全岗位求职者数量居全国第四 仅次于上海

西部网讯（记者 李媛）网络安全建设的核心要素是网络安全人才，在网络发达的时代，网络安全越来越被重视。为深入研究网络安全人才的市场现状，智联招聘与360互联网安全中心近日发布《网络安全人才市场状况研究报告》。报告显示，在全国各大城市网络安全岗位求职者数量上，西安位居第四，仅次于上海。与此同时，西安也跻身全国网络安全人才集中城市前五名。
西安跻身全国网络安全人才集中城市前五名
从地域范围来看，网络安全人才不论是需求还是供给，都高度集中在北上广深等一线城市。统计显示：北京、深圳、上海、广州、杭州这五个城市是网络安全人才需求量最大的城市，对网络安全人才需求的总量占全国需求总量的60.7%。
而从人才供给情况来看，北京、深圳、上海、西安、成都是网络安全人才比较集中的地区，求职者人数占比约为全国总量的78.8%。
统计显示，2018年上半年，求职者期望的平均薪资约为8587.5元/月，相比2017年增长了1054元/月。而政企机构提供的网络安全相关岗位的平均薪酬约为12389.3元/月，比2017年用人单位提供的平均薪酬增加了2998.3元/月。另外，安全企业提供给网络安全相关岗位的平均薪酬约为11806.2元/月。
总体而言，不仅是用人单位提供给安全人员的薪酬大大高于求职者的预期，而且在过去的一年中，用人单位提供给安全人员的薪酬涨幅也大大高于求职者预期的涨幅。
高校深度参与企业项目 成未来人才培养新模式
通过2018年上半年应聘网络安全岗位的求职者简历分析发现，男性是网络安全人才构成的绝对主体，占比高达78.9%，而女性占比仅为21.1%。从年龄上来看，网络安全岗位求职者的年龄主要集中在23-29岁之间，这一年龄段的求职者人数占所有网络安全岗位求职者的63.8%。从年龄段来看，网络安全岗位的求职者中，90后最多，占比为61.8%，其次是80后，占比为34.9%。这两个年龄段的人数占比之和超过95%。
在智联招聘平台上，求职网络安全岗位的人才中，毕业于北京航空航天大学、北京理工大学、电子科技大学的人才最多。报告还显示，网络安全人才市场未来将主要呈现三大趋势：网络安全人才需求稳定增长；网络安全教育技术更受关注；多元化的培养模式日渐成熟，特别是校企合作培养进入深度模式，校企合作共同建设讲师人才梯队，高校更加深度参与企业项目，学生以练代学，将成为未来重要的合作培养模式。
编辑： 李媛
娱乐网友看了更纷纷大赞：“这老爸脾气真好”、“好有耐心的爸比”、“我家小孩丢成这样会被骂惨”。08-28
娱乐鹿晗在个人社交平台晒出自己儿时萌照，他身穿印花短T和印着米老鼠的短裤在瀑布前留影，小小鹿站得笔直，双手环抱，表情则一脸严肃，肉嘟嘟的脸蛋十分可爱。08-28
娱乐玛莎则说以前都是开“分公司”，拍成《五月天人生无限公司》简直就是连锁店了。08-28
娱乐今年初春，电影《小萝莉的猴神大叔》让主演萨尔曼·汗成为继阿米尔·汗后又一位中国观众熟悉的印度演员。08-28
娱乐王鹤棣以王子造型亮相，手持佩剑，眉目英气，眼神中蕴含无限深情，而他在这段表演中为爱牺牲的剧情也颇为动人。08-28
娱乐作为处女座新人导演，黄渤严格把控每一个细节，竭力演好每一场戏，丝毫不给自己省劲。08-28
娱乐日前获网民大赞她高龄仍拥一双美腿，她笑言：想问我如何keep fit吗？我每一个星期都会去三次健身。08-27
娱乐田亮在节目中不仅亲手捕获海洋食材烹饪成荒野美食，更切身体验了原住民毛利人的生活文化。08-27
娱乐该剧从即日起至9月9日在北京蜂巢剧场上演，之后还将在上海、杭州、深圳等城市巡演。08-27
娱乐2013年上映的《中国合伙人》，讲述了以新东方为原型的创业故事，这是陈可辛对内地现实主义题材的初次尝试，票房口碑取得双赢。08-27
娱乐做客北京国际图书博览会，畅谈“西游文化与行者精神”，并与越南丽芝文化传媒公司签约《行者》（珍藏版）的越南版权。08-27
娱乐濮存昕说，他参演“剡溪古韵”朗诵会，打捞“浙东唐诗之路”上的诗歌，希望观众感受到文学、声音及剡溪山水之美的多重叠加。08-27