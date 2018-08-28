西安网络安全岗位求职者数量居全国第四 仅次于上海

网络安全人才供需情况城市排行。

西部网讯（记者 李媛）网络安全建设的核心要素是网络安全人才，在网络发达的时代，网络安全越来越被重视。为深入研究网络安全人才的市场现状，智联招聘与360互联网安全中心近日发布《网络安全人才市场状况研究报告》。报告显示，在全国各大城市网络安全岗位求职者数量上，西安位居第四，仅次于上海。与此同时，西安也跻身全国网络安全人才集中城市前五名。

西安跻身全国网络安全人才集中城市前五名

从地域范围来看，网络安全人才不论是需求还是供给，都高度集中在北上广深等一线城市。统计显示：北京、深圳、上海、广州、杭州这五个城市是网络安全人才需求量最大的城市，对网络安全人才需求的总量占全国需求总量的60.7%。

而从人才供给情况来看，北京、深圳、上海、西安、成都是网络安全人才比较集中的地区，求职者人数占比约为全国总量的78.8%。

统计显示，2018年上半年，求职者期望的平均薪资约为8587.5元/月，相比2017年增长了1054元/月。而政企机构提供的网络安全相关岗位的平均薪酬约为12389.3元/月，比2017年用人单位提供的平均薪酬增加了2998.3元/月。另外，安全企业提供给网络安全相关岗位的平均薪酬约为11806.2元/月。

总体而言，不仅是用人单位提供给安全人员的薪酬大大高于求职者的预期，而且在过去的一年中，用人单位提供给安全人员的薪酬涨幅也大大高于求职者预期的涨幅。

高校深度参与企业项目 成未来人才培养新模式

通过2018年上半年应聘网络安全岗位的求职者简历分析发现，男性是网络安全人才构成的绝对主体，占比高达78.9%，而女性占比仅为21.1%。从年龄上来看，网络安全岗位求职者的年龄主要集中在23-29岁之间，这一年龄段的求职者人数占所有网络安全岗位求职者的63.8%。从年龄段来看，网络安全岗位的求职者中，90后最多，占比为61.8%，其次是80后，占比为34.9%。这两个年龄段的人数占比之和超过95%。

在智联招聘平台上，求职网络安全岗位的人才中，毕业于北京航空航天大学、北京理工大学、电子科技大学的人才最多。报告还显示，网络安全人才市场未来将主要呈现三大趋势：网络安全人才需求稳定增长；网络安全教育技术更受关注；多元化的培养模式日渐成熟，特别是校企合作培养进入深度模式，校企合作共同建设讲师人才梯队，高校更加深度参与企业项目，学生以练代学，将成为未来重要的合作培养模式。

编辑： 李媛