留守儿童的暑假|支教老师：愿留守的孩子不要等太久

编者按：暑假已经接近尾声，留守儿童依然牵动社会各界的心。

今年暑假，西部网、陕西头条联合陕西各地市的通讯员，深入各地市去了解孩子们的暑假生活，倾听他们的内心声音。

在了解孩子们生活之余，我们也采访到了部分参与到暑期留守儿童系列活动的志愿者们，在活动结束前，听一听他们的感受。

支教老师：张成兰

“鸟有一个巢，人有一个家”。对每个人而言：家都是感受亲情的港湾。可是，在现实生活中却有那么一个特殊的群体远离了温馨的港湾，和我们同处一片蓝天下，却得不到与其他孩子同样的爱与温暖。

今年暑假我跟随院系的“国学教育志愿支援服务团”来到了绥德县义合镇，展开了为期10天的支教服务。作为五年级的临时班主任，通过和他们的接触更加深入地了解了留守儿童内心世界的孤独，还有那份对爱的渴望是有多么地强烈。

支教过程有两个孩子给我的印象最深，触动最大。

第一个可以说是班级里的“问题男孩”，当其他同学都在安静写作业，他却无所事事；私下沟通他总是一关沉默。后来与他母亲交谈，得知爸爸在他很小的时候就在外打工，平时也很少回家。家里年迈的爷爷奶奶，还有他和年幼的妹妹都靠母亲一人照顾。此后，我多次刻意和他沟通，后来他慢慢地融入班级生活。

另一个孩子，对生活的积极乐观的态度让人感动。有一天，他跑过来兴高采烈地说，他父母就要从广东回来了。很少扬起的嘴角，忽然就有掩饰不住的笑容。他说：“我就是所谓的留守儿童，从小和爷爷奶奶一起住，我还有个弟弟和父母一起，他们说广东的教育比老家的教育好”。我只能用言语安慰他，鼓励他好好学习，将来有机会上大学和父母待在一块。

10天的支教活动，短暂而又充实，为了让留守儿童不再孤独，让孩子们感受到来自学校，社会的关爱和温暖，让孩子们拥有一个美好而快乐的暑假，我们特别安排了国学朗诵课，手工课，绘画课，手语操，安全教育课，法治教育课等一系列特色课程。

短暂的支教生活很快就到了尾声。让我难忘的同时而又倍感沉重。

留守儿童的心理问题突出，但是却很少有专门的心理辅导老师。据我仅10日的观察所见，“留守儿童”常表现两种性格：一是内向孤僻、自卑且不善与人沟通交流；二是孤僻脆弱，暴躁逆反且易冲动。孩子们对亲情的渴望和关爱是造成“留守儿童”心理障碍的最主要的诱发因素。

希望更多人关注留守儿童，多给孩子们希望，让他们也能在爱的滋润下健康成长。

支教老师：李静

在刚刚过去的七月，我跟随院系的“国学教育志愿支援服务团”来到了绥德县义合镇进行教育支援。在那个小镇，认识了一群天真烂漫的孩子。通过调查，发现班上的孩子存在许多的问题，尤其是留守的儿童。

有的孩子虽然缺少父母的陪伴，却十分开朗乐观。有孩子表示，虽然父母不能一直陪伴自己成长，但只要回到家就会全身心照顾，教育自己，告诉自己外面世界的美好。如此就在孩子心里种下了一个梦，一个飞往远方了解大千世界的梦。

还有一些经常沉默不语的孩子，不管是周末还暑假都是一个人，一个人做作业、一个人上学放学、一个人玩游戏……有孩子表示，自己经常因思念父母而偷偷落泪，特别想让父母陪伴。

当孩子讲述这些时，眼神中透出的失望难掩。

孩子们说特别想念远方的父母，希望他们可以多点时间陪伴自己，他们不需要昂贵的礼物与玩具，只想要一个完整而又温馨的家，需要一个难忘而又丰富多彩的童年。

希望可以有更多的家长去关心、呵护孩子的成长，不要让孩子的生活缺少你们的陪伴，不要让孩子小小的心愿被生活搁置。

孩子的成长需要父母的呵护与关爱，愿天下所有留守儿童的等待不要太长久。

支教老师：李超

在刚刚过去的七月，我跟随院系组建的国学教育志愿支援服务团来到绥德县义合镇中心小学进行义务支教服务，虽然这次的支教活动只有短短的10天，但是我却感受颇深，尤其是对班里的留守儿童格外关注。

由于学生多达200多名，需进行分班管理，我被分派担任二年级的班主任。小马（化名）就是我格外关注的留守儿童之一。

第一天上课，她就表现积极，主动帮我抄写三字经，一排排的粉笔字甚是漂亮；积极参选班长并成功。品学兼优就是对她最完美的诠释，而最牵动我心的，就是她的“留守”。

小马家在敬老院后门附近，家里有奶奶、姐姐。爸爸、妈妈在很早的时候就离异了，她和姐姐跟随爸爸和奶奶一起生活。爸爸常年在外打工，奶奶年迈，在家照顾姐妹俩上学。

在家访的过程中，我感受到了小马对于知识的渴求，也发觉到不完整的家庭和较为孤单的生活让她性格早熟。

之后，我们发现了越来越多的类似于小马这样的留守儿童。

我们尽自己最大的努力去开导和鼓励他们，并且在支教过程中开设国学吟诵课、手工课、绘画课、心理游戏课、安全教育课、法律普及课等一些特色课程，引导和启发孩子们去发现世界和探索世界，提高孩子们的动手操作能力，培养孩子们的团结协作精神，给孩子们一个充实快乐的暑假，让留守儿童度过一个充实难忘而有意义的暑期。

关于留守儿童的问题，我们不能一味的去责怪家长，家长也不忍心跟自己的孩子分开，但迫于无奈，远走他乡，这是他们生活的唯一出路。我们能做的，就是关注留守儿童，尽自己所能去帮助留守儿童，守护他们小小的梦想，鼓励和引导他们向着自己的梦想努力前进，为梦想助力！

让爱少一份等待，让梦想多一份力量！

编辑： 钟莹