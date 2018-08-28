西安永兴坊"摔碗酒"门庭冷落 网红景点为何终究“凉凉”

8月24日，在记者在永兴坊的30分钟时间里，来摔碗的游客不超过10人。

西部网讯（记者 张琪）永兴坊“摔碗酒”曾是火爆西安甚至全国的网红景点，外地游客只要来西安，都要前去“摔碗打卡”。最火时，游客能从商家门前一直排队到大马路上。然而，短短几个月过去，如今的“摔碗酒”却没了往日的火热。

8月24日下午，记者来到了西安市永兴坊。在坊内的“摔碗酒”商家门口，记者看到推积成山的碎碗，“喝碗摔碗酒，财神跟你走！”“喝碗摔碗酒，年年好运头！”等醒目的标语仍在，而曾经的排长龙的场景已经不复存在。

曾经网红“摔碗酒” 而今门前冷清游客稀

“好好的一个碗，摔碎了挺浪费的，我们就不凑热闹了。”江西游客莫女士告诉记者，她在抖音上看到大家伙都在永兴坊喝摔碗酒，刚到西安就迫不及待的来了永兴坊。“之前感觉摔碗酒和兵马俑、华山、大雁塔一样，都是西安市的热门景点，来了以后感觉也挺冷清。”

山西游客王先生带着孩子围着碎片看了一圈，“酒撒的满地都是，5块钱这么一口，摔的开心但也都是浪费，还是理性点看看就行了，没让孩子玩。”

“摔碗酒”附近的一位店家告诉记者，今年生意最好的时候，排成长龙的队一天能卖1000碗。“今年清明小长假期间是摔碗酒生意最火爆的时候，大老远就能听到坊内的摔碗声，永兴坊的游客多半都是冲着体验摔碗酒来的，无论哪个店都没办法和他们比。但是最近来摔碗的游客越来越少，生意明显大不如从前了。”

在近30分钟时间里，记者发现永兴坊来来往往的游客并不少，但花钱来摔碗的游客不超过10人，更多的游客只是拍张照就走。

消费体验过于单一 “摔碗酒”网红路难走长远

记者了解到，西安永兴坊于2014年年底开始运营，当初规划设计拟建仿古“坊、肆”建筑群等，以向外来游客展示古长安城的街坊式形态和历史生活气息。但从建好开始运营，这个扎根古城墙的文化坊却一直不温不火，直到今年年初，“抖音”在网络风靡盛行，随之而来的是西安永兴坊“摔碗酒”的一夜爆红。

一位陕南的游客告诉记者，摔碗并没有很好的寓意。“我是土生土长的陕南人，在陕南也有摔碗一说，但并不是像商家宣传的那样是吉利的象征。”这名游客告诉记者，在他的家乡，碗碎表示有不好的事情将发生，小时候摔碎了碗，家人会向神灵祷告碎碎平安，希望坏事不要发生。“现在炒作的太厉害了，但这摔碗酒真的是不能随便摔的。”张先生说道。

网红“摔碗酒”为何那么快就没落了？陕西省社会科学院研究员方海韵指出，人们面对新鲜事物时都会有探究围观的心理，“摔碗酒”依靠网络，蹭得一时的热点迅速走红，很好的满足了人们的好奇心。但摔碗酒消费体验过于单一，抓不住事物的本质，在其它地极易被复制。

另外，摔碗这一行为会产生大量垃圾，造成资源浪费环境污染，一旦人们从围观心里中醒过神来，便会对这种行为进行理性思考。当下网络更新速度快，热度一旦过去，网红酒只能是“来也匆匆去也匆匆”。

编辑： 沈晓芳