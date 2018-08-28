西安过街难调查：绿灯只有19秒 行人跑着过马路

御井路与太祥路十字人流量大，却无红绿灯。

西部网讯（记者 马晴茹 李卓然）近期，西部网民生热线栏目集中接到多位市民反映称，西安部分路段红绿灯设计不合理，有的十字路口信号灯秒数太短，有的十字路口有斑马线却没设置信号灯。有市民表示，“整的人过马路心情都很紧张。”为此，记者进行了走访。

御井路与太祥路十字：无信号灯人车混行

“我们每次在这儿过马路都是贴着各种车辆穿梭，大人还好，但这块还有小学，孩子上学太危险了。”御井路与太祥路十字附近住户尚先生说道。

据了解，御井路与太祥路十字距离东前进小学大门不足100米，孩子上学放学的时候，行人、自行车、电动车、载客的三轮车、私家车、三无小商贩等都拥挤在十字路口，十分危险。

据了解，6月11日，针对此路段的交通混行情况，西安市交警支队未央大队回复称，御井路、太祥路、重光路和道路内信号灯的调研、摸牌及设置为大明宫遗址办公室管辖，来央大队将督促大明宫遗址办公室，尽快在此设置信号灯，给市民带来良好的出行环境。

“这都8月底了，孩子马上又要开学了，回复说是会尽快设置信号灯，但到现在灯还没影呢。”尚先生焦急的说道。

小寨东路与慈恩西路十字绿灯秒数太短

小寨东路与慈恩西路十字：绿灯只有19秒

根据市民提供的线索，记者来到小寨东路与慈恩西路十字。

记者现场看到，从小寨东路左拐、右拐到慈恩西路的路口为单行道，信号灯红灯为99秒，而绿灯仅19秒。大雁塔景区平时人流量较大，而慈恩西路在路口段又有一公交站牌，因为等待时间过长，很多人会选择在绿灯亮起前提前几秒冒险过马路，闯红灯的人也不少。

负责路边清扫的环卫工作人员告诉记者，绿灯刚亮起时，人快步走正好能通过，但只要迟2、3秒就过不去了。“要不就再等100秒，不然跑着过去就很危险。”

附近住户冯女士认为，这附近有地铁站和高校，绿灯的设置时间不合理，年轻人都要快走几步才能过去，起码应该多延长几秒钟给老年人。“而且等红灯的时间贼长，人急着过马路又过不去多难受。”

雁塔南路与雁南三路十字有斑马线无信号灯

雁塔南路与雁南三路十字：斑马线上见缝插针过马路

8月23日下午，记者来到雁塔南路与雁南三路交汇的十字路口。记者观察发现，这个十字来往车流量很大，行人过马路可以走斑马线，可是路面上并没有设置信号灯，行人只能小心翼翼，从车流中穿梭。

在开元广场南侧，记者看到，由于道路施工，原本不宽的雁南三路被围挡挤占的只剩下三分之二。从西向东、从南向东、从西向南行驶的车辆，均在此路口汇集。由于没有信号灯的指示，路面十分混乱，交通很容易拥堵。

记者尝试从雁塔南路北口从西向东走斑马线过马路，在行走过程中，记者遇到有十余辆来自雁南三路和雁塔南路需要右拐的车辆通过此路口。此时记者只能见缝插针，与机动车抢行，小心躲避着机动车辆。虽然大部分车主都能主动避让行人，但记者仍然用了30秒的时间，才到达了雁塔南路东侧人行道。

“感觉挺危险的，从这边走到路对面去，有的车突然开得很快，真的很吓人的。”游客刘女士告诉记者，虽然司机都能主动避让行人，但是车多的时候仍然感觉不安全。

“这里经常堵车，尤其是上下班高峰期。”住在附近的市民李先生称，由于该路段靠近大唐不夜城景区，附近有商场、酒店、剧院、博物馆，来往的游客和行人都很多。“希望相关部门能到实地来勘察一下，并从路人的安全考虑，能设置交通信号灯。”

编辑： 沈晓芳