西安绕城高速三桥到六村堡方向三车连撞起火 交通临时管制
时间：2018-08-27 19:05:29
来源：西部网-陕西新闻网
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西安绕城高速三桥到六村堡方向三车连撞起火 交通临时管制
8月27日下午6点30分左右， 西安绕城高速三桥到六村堡方向（绕城高速内环31+300），有三辆车连撞起火，具体起火的原因不明。
西部网讯 8月27日下午6点30分左右， 西安绕城高速三桥到六村堡方向（绕城高速内环31+300），有三辆车连撞起火，具体起火的原因不明。
现场目击者表示，人员已安全撤离，目前冒耳刘立交附近已经出现拥堵。
西安交警指挥中心消息，因事故绕城高速临时管制，解除时间待定，目前在后方帽儿刘立交实施分流。
编辑：
高政超
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三农8月21日，在渭南市合阳县和家庄镇五丰社区绿丰现代农业园里，6亩设施大棚火龙果正在采摘。08-27
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三农8月2日，西北农林科技大学教授、博士生导师、国家苹果产业技术首席科学家韩明玉，因病医治无效，生命的年轮定格在56岁。08-27
三农农庄通过影视艺术演艺自己的创业故事，向社会各界展示现代农业的美好前景和职业农民的时代风采。08-27
三农日前，国内首套NJKYC—Ⅰ型拖拉机及农机具可靠性远程测控系统在山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心正式投入使用。08-24
三农8月23日，农业农村部部长韩长赋主持召开农村人居环境整治工作督导调研汇报会，要求打好乡村振兴“当头炮”。08-24
旅游还不速速抓住夏天的尾巴，来棣花古镇观赏千亩荷塘盛景、感受宋金边城古文化魅力，进行C位打卡？08-27
旅游西班牙海洋学研究中心近日发布一则报告，告知暑期在地中海沿岸沙滩上度假的游客们小心一种近期数量急剧上升的“煎蛋”水母。08-27
旅游据中央气象台网站消息，华北江南等地将有强对流天气 局地雨强可超60毫米。08-27
旅游据加拿大移民部公布的学习许可持有者数据显示，从2008年到2017年这10年间，在加拿大学习的中国学生总人数的增长率高达226%。08-27
旅游高空臭氧能阻挡紫外线、保护地球生物，而近地面臭氧则对生态环境构成污染。近年来，随着空气质量标准的修订，臭氧污染逐渐为人关注。08-27
旅游太阳湖位于重庆市石柱县黄水国家森林公园东南部，湖面面积3300余亩。湖内有浑然天成的岛屿，岸上森林密布，芳草萋萋，美不胜收。08-27
旅游记者从桂林市旅游发展委员会获悉：桂林市正开展旅游市场秩序集中整治行动，目前桂林已要求全市旅行社暂停组织游客赴旅游购物场所。08-27
旅游8月24日， 黄陵国家森林公园组织陕西16家主流媒体和网络达人开展了为期两天的黄陵国家森林公园深度游采风活动08-26
旅游8月24日，“创新农科 聚焦陕西——2018以色列主流媒体负责人考察团陕西行”考察团来到了位于西安市新城区的西北国际茶城……08-25
旅游香港特区政府运输及房屋局局长陈帆23日宣布，广深港高铁香港段将于9月23日正式通车，直达内地44个站点。08-24
旅游记者23日从四川省发改委获悉，该省黄龙、峨眉山、乐山大佛、青城山、都江堰等景区将下调景区门票价格。08-24
旅游8月23日，由陕西省商务厅、陕西省工商联、绿地集团和陕西广播电视台共同发起的向西行活动第五站--酒泉站座谈会拉开帷幕。08-24
美食专家指出，产后、病后初愈的患者也常常存在一定程度的气虚，因此对香菜也应该避免食用。99热心医生温馨提醒.08-27
美食随着天气转凉，红薯成为了秋季最“炙手可热”的食物。做法：将发酵好的红薯面团洒上少许油，做成饼状，面饼刷上糖水。08-27
美食加热水至没过食材，滴数滴鲜味生抽提鲜，根据个人口味决定是否加盐。加入1大勺油炸海米，加盖煮约10分钟。08-27
美食医学上称之为“女性冷感症”，在冬季尤甚，此类人士可在食谱中适当增加鸽肉、海参、羊肉、淡菜等食品。制作。08-27
美食秋风渐凉，经过酷暑的炙烤，人体终于进入了凉爽舒适的恢复期。应适当选择一些低热量的减肥食品，如赤小豆、萝卜。08-27
美食银耳属于真菌类，其富含蛋白质、矿物质等营养物质，秋季吃银耳有很大的好处。3.粳米洗净，将粳米、银耳和雪梨。08-27
美食羊骨头汤的主要原料牛骨，富含蛋白质，脂肪，维生素和钙质等多种为人体所吸收的营养成分，以其烹制而成的汤富。08-24
美食再把炒好的鸡蛋倒进去，如果颜色不够可以再调些酱油或者蚝油都可以，咸度自己掌握。酱油炒饭的版权归作者所有。08-24
美食秋葵的营养价值一度被人们炒的很高，当然，它的做法有很多种，凉拌，油炸，炖煮，味道都很不错。秋葵含有丰富的。08-23
美食晨起最适合喝肉汤，因肉汤中含有丰富的蛋白质和脂肪，在体内消化可维持3-5小时，避免人们一般在上午10-12点。08-23
美食伤风发热、腹泻者的饮食应以清淡为主，高蛋白的螃蟹不易消化吸收，吃后易使感冒难愈或使病情加重。据了解。08-23
美食葱花、鸡蛋、面粉混合，加入水拌成可流动的糊状。在面粉中缓缓加入牛奶，边加边搅拌，拌匀后用手揉成面团。08-23
健康皱纹主要就是指皮肤受到一些外界的影响形成了游离的自由基，这些自由基会破坏正常的细胞膜里面的浆蛋白和活性的物质。08-27
健康脂溢性脱发一般发生在中年男性身上，如果没有得到及时治疗的话，会让男性提前进入秃顶状态，从而给心理带来了一定的压力。08-27
健康虽然衰老是每个人必须的过程。但是过早的衰老是平时的不良生活习惯所导致的，只要纠正这些不良生活习惯，那么就达到延缓衰老的目的。08-27
健康生活当中，我们难免会碰到各种琐碎小难题。掌握一些窍门，略施小计，也许就可以让生活难题迎刃而解了。08-27
健康健康行为指人们为了预防疾病、保持自身健康所采取的行为，包括改变“健康危险行为”，如不吸烟、不酗酒、改变不良饮食、不进行无保护性行为等。08-26
健康希望更多孩子告别“宅生活”，回归大自然，或极目远眺，或仰望星空，沐浴在阳光雨露中，不要让视力“输在起跑线上”08-25
健康在此期间要注意防燥，饮食起居也要调剂周到。可每天喝点牛奶，吃一个鸡蛋，多吃水果、青菜、香蕉、西红柿，既可补充维生素又可补充钾离子。08-25
健康相比每晚睡7小时的人，睡眠长达10小时的人早逝风险高三成，死于中风的风险高56%，死于心血管疾病的风险高49%。08-24
健康针对社区人群的观察结果显示，每分钟心率增快5次，心衰风险就增加13%，死亡风险增加13%，最适宜的心率是60次/分。08-24
健康英国研究人员最新发现，卷心菜、西兰花和羽衣甘蓝等十字花科蔬菜在被摄入肠道后能释放一种化学物质，具有抗炎和预防肠癌的作用。08-24
健康很多人一说起清淡饮食，就认为是白粥、白饭，加点青菜。但实际上从各国的营养指南，都没有说健康的饮食就是只吃这些。08-24
健康人体内阴阳之气的盛衰也将随自然界的这种变化发生转换，所以处暑时节养生治未病应转向敛神，降气，润燥，抑肺扶肝，饮食宜酸补，忌辛辣。08-23
教育在“心所向·行致远”国际研学旅行论坛上，通过漏洞盘点，专家将领队素质参差不齐等问题列为海外研学十大乱象。08-27
教育减轻中小学生过重课外负担，国办日前发布《关于规范校外培训机构发展的意见》，教育部召开新闻发布会对政策予以详细解读。08-27
教育教育部组织修订并颁布了《普通高中课程方案和语文等学科课程标准（2017年版）》，目前正在组织编写修订普通高中各学科教材。08-27
教育初试时间已公布考研还会远吗？收下这份考研备考月历。08-27
教育
按照边摸排边治理的原则已经整改4.5万家，10月份将再次开展全国范围的专项督查，确保2018年底前完成所有培训机构的整改工作。08-27
教育北京市教委制定《关于进一步推进高中阶段学校考试招生制度改革的实施意见》，决定将初中毕业考试和高中招生考试两考合一。08-27
教育“杀鱼进名校”意外承受的误解与非议，也是公众情绪的一种表达。同时，让保送制度更加规范、更有公信力，“杀鱼进名校”的谣传才会更少。08-24
教育经市委全面深化改革领导小组审议通过，按照三年早知道原则，从2018级初一新生起施行。08-24
教育《关于规范校外培训机构发展的意见》对于构建长效机制、规范培训秩序、维护良好教育生态、切实减轻中小学生过重课外负担具有重要意义。”08-24
教育“贫困没使我绝望，我要更用力地生活。开心地大笑，帮助他人，敢于追求自己的梦想。”08-24
教育小学能看懂哥哥初中的数学书、即使跳级成绩仍能排前三……15岁的武汉大学新生王楚极是个天才吗？08-24
教育国务院办公厅日前印发《关于规范校外培训机构发展的意见》，就当前校外培训发展中面临的难点、痛点问题作出明确规定。08-24
数码近期，一档综艺节目——《中餐厅》引发了民众的广泛热议。节目中赵薇表示，“好多外国朋友都让她帮忙代购，他们觉得中国产品不仅质量好，而且价格便宜，经济实惠。”09-06
数码vivo首款全面屏新机距离我们似乎越来越近，确认将于9月7日在印度推出的vivo V7+。08-28
数码而这次三星卷土重来，想用Galaxy Note 8重新夺回本该属于自己的市场。08-28
数码事实上，智能手机死在AR之手的论调基本上是错误的。在AR崛起的过程中，智能手机将会起到非常重要的作用。08-25
数码苏宁易购一年一度的“万人空巷抢厨卫”正式启动，同时，“U购908•苏宁全民疯抢节”同步启动！08-24
数码HTC VIVE™更新定价策略，加速高品质VR大众普及化进程。08-24
数码8月23日晚间消息今天，中国电信正式发布了截至2017年6月30日的中期报告。08-24
数码此款Note 8再次延续三星的发布战略，同时在产品特征上进一步强化全视曲面屏的效果。08-24
数码据CNBC报道，三星计划于美国当地时间23日（北京时间24日）上午在纽约举行记者招待会，发布其新的旗舰智能手机Galaxy Note 8。08-23
数码三星为美版的S9搭载了高通骁龙845处理器，并在北美地区签订合同大批量采用。08-23
数码这次 iOS 11 beta 7虽然说继续以优化为主，不过它同样也带来了不少的改变。08-22
数码据美国媒体报道，谷歌当日公布Android O系统的名称为Android Oreo（奥利奥）。08-22
房产水电改造是家装非常重要的一个环节，水电改造也是业主最容易被“宰”的一环。05-21
房产很多喜欢做料理的人都会很注重厨房的装修，现代年轻人喜欢在厨房设计一个吧台，这样不仅时尚美观，还给家居生活增添情调。05-21
房产在厨房设计中，有一个最基本概念是“三角形工作空间”。05-18
房产浴室装修好的话可以给我们的生活带来很多便利，但是如果浴室装修忽略了应该注意的地方，那就会给我们的生活增添很多原本能够避免的问题。05-17
房产装修房子是买房后一般都会进行的必要程序，但装修带来的麻烦也不少，最大的问题就是装修完如何去除甲醛，可以试试以下的方法。05-17
房产15日，商务部流通业发展司、中国建筑材料流通协会共同发布全国建材家居景气指数BHI。05-16
房产水电改造是家装非常重要的一个环节，对家装质量的影响非常大。05-14
房产现如今人们已经意识到户型设计的重要性，纷纷聘请设计师来对房子进行最优化的设计。那么装修户型设计要点有哪些呢?05-14
房产那么看楼盘的装修样板间时，使用以下这4招可以马上戳穿样板间的假面，快学起来吧。05-14
房产很多80后喜欢将厨房装成开放式，不仅因为其居住的房屋面积小，更多的是崇尚一种生活方式。05-12
汽车通过汽车共享、泊车和递送包裹等新数字服务，到2025年大众销售额有望达到10亿欧元(约合人民币79亿元)。08-27
汽车首先公布了该车的官图。较之于现款车型，新款Avante外形设计更犀利，采用现代宽幅低重心的设计理念。08-27
汽车大众此项服务将与戴姆勒集团旗下的Car2Go和宝马集团旗下的Drive Now在汽车共享领域展开竞争。08-27
汽车并宣布推出旗下共享出行品牌——“欧拉出行”，开展长短租、分时租赁和网约车业务。” 欧拉出行融合“分时租赁 网约车 长短租”的业务板块。08-24
汽车丰田新一代兰德酷路泽将有重大改变，可能替换标志性的V8发动机。3.5升V6双涡轮增压发动机有望成为兰德酷路泽的首选，也是最基本的动力配置。08-24
汽车全新G 500搭配19-20英寸铝合金轮毂再加上车身尺寸的进一步升级，其中轴距、车身宽度分别增加40毫米和64毫米，后排腿部空间增加150毫米。08-23
汽车二代海马S5后续还将推出1.6TGDI 6AT车型，1.6TGDI发动机由海马汽车与德国FEV联合研发，峰值扭矩280N m，最大马力185Ps。08-23
汽车限量车型还将配备全套功能性詹姆斯 邦德式座驾的机关，每辆车售价为275万英镑(约合2412万元人民币)。08-22
汽车2010年，沃尔沃在中国市场的经销商和供应商分别只有83家和不足100家；到2017年，沃尔沃的中国经销商和供应商分别达到226家和556家。08-22
汽车动力方面，捷途X70采用1.5T 8AT的动力总成，最大功率为108kW，峰值扭矩为210N·m，匹配5速手动和8速自动变速箱。08-21
汽车尽管计划停止在美国销售轿车，但福特品牌在美国的产品线将在未来五年内增长到23款，比目前多三款。08-20
汽车宾利致力于将旗下车型电动化，到2025年，每款车型都将推出电动化版本，包括与保时捷Mission E 共享J1平台的电动车型。08-20