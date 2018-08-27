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西安绕城高速三桥到六村堡方向三车连撞起火 交通临时管制

时间：2018-08-27 19:05:29  来源：西部网-陕西新闻网  作者：

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西安绕城高速三桥到六村堡方向三车连撞起火 交通临时管制

8月27日下午6点30分左右， 西安绕城高速三桥到六村堡方向（绕城高速内环31+300），有三辆车连撞起火，具体起火的原因不明。

 


西部网讯 8月27日下午6点30分左右， 西安绕城高速三桥到六村堡方向（绕城高速内环31+300），有三辆车连撞起火，具体起火的原因不明。

现场目击者表示，人员已安全撤离，目前冒耳刘立交附近已经出现拥堵。

西安交警指挥中心消息，因事故绕城高速临时管制，解除时间待定，目前在后方帽儿刘立交实施分流。

编辑： 高政超

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