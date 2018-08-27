陕西首届“乡村振兴•美丽家园”农歌大赛渭南赛区复赛举行

西部网讯（记者 赵昊）8月23日，陕西省首届“乡村振兴•美丽家园”农歌大赛渭南赛区复赛在渭南市广播电视台举行。来自渭南市11个县市区共18名选手参加了比赛。
现场评委根据参赛选手的歌曲内容、演唱技巧、演唱的完整性、音准、音色音质、节奏、感情把握、台风以及表现力等方面进行综合打分。
经过激烈的角逐和大赛组委会的层层选拔，最终，来自大荔县安仁镇下秦村的程小丽演唱的《美丽的心情》，以9.83分获得第一名；大荔县官池镇西阳村的王园园和潼关县桐峪镇党家大队翟家村的翟小彦获得第二名；合阳县的范彦龙、澄城县的张源元、段晓冬获得第三名。
来自大荔县安仁镇下秦村的程小丽演唱的《美丽的心情》，以9.83分获得第一名
晋级成功的选手们将继续与其他赛区的同级别复赛选手通过演唱技巧、仪表仪态、综合素质等综合考评进行决赛比拼，并最终在十月份举行的农歌会最终决赛中角逐出十佳歌手奖、最佳表演奖。
在本次渭南赛区的复赛中，澄城县、大荔县、临渭区获得优秀组织奖。
陕西省首届“乡村振兴•美丽家园”农歌大赛是由陕西省农业厅、陕西省文化厅、陕西省文明办联合主办。2018年7月中旬已启动，10月将在渭南市合阳县举办决赛，整个赛程历时三个月。
本届农歌大赛以“乡村振兴•美丽家园”为主题，以持续推动我省农村基层精神文明建设为目的，进一步活跃农村农民文化生活，积极引导和号召社会各界支持和参与我省乡村振兴和脱贫攻坚工作，为陕西追赶超越创造良好条件。
编辑： 高政超
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