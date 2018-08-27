为逃避检查强行驾车闯卡，两货车司机被行政拘留。

西部网宝鸡讯（记者 鲁鹏飞）不听交警指挥，竟然加大油门强行冲卡。近日，麟游县公安局交通管理大队民警在进行货车超载治理时，两大货车司机驾车强行冲过民警设置的警戒区，在执勤交警拦截时竟全然不顾，加大油门逼退交警后驶离。最终，两大货车司机被行政拘留。

据了解，麟游县公安局交通管理大队民警近日在联合两亭超限检测站进行超载货车治理时，有部分货车驾驶员心存侥幸，妄图通过各种方式蒙混过关，但都被在场民警和超限站工作人员识破。然而在高额的利润面前，部分驾驶员失去了理智，驾车强行冲过民警设置的警戒区，在执勤交警拦截时竟全然不顾，加大油门逼退交警后驶离。

8月21日下午17时36分，一辆号牌为陕C66081的红色重型自卸货车趁着下雨天，不顾交警和超限站工作人员的指挥，强行闯卡后驶离。事发后交警部门立即联系当地派出所展开调查，并积极联系该货车驾驶人。但就在案件调查过程当中，8月22日12时17分，又有一辆号牌为甘L31375的重型自卸货车，无视正前方的执勤交警，在交警对其示意靠边停车时加大油门直冲交警而来，在逼退前方交警后扬长而去。

两起案件发生后，麟游县公安局高度重视，多部门协同作战，迅速开展调查。麟游县公安局两亭派出所联合交警部门对嫌疑车辆和其驾驶人进行查找，于8月22日晚19时许，锁定违法嫌疑人樊某某，但樊某某在电话中拒不到现场接受调查，谎称其已外出办事近期无法返回，民警经过进一步调查，得知其单位和住处，但均未找到该人，遂通知其单位领导督促樊某某到派出所接受调查。

8月23日15时许，迫于压力的樊某某来到两亭派出所接受处理，另一冲闯卡点的陕C66081重型自卸货车驾驶员王某某也于当日到案，经询问，两人均如实供述了其恶意闯卡的违法事实。当天晚上，两名不服从交警指挥，驾车强冲卡点的驾驶人被送到宝鸡市行政拘留所执行拘留。

编辑： 高政超