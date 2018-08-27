陕西省工会第十四次代表大会今日开幕

8月27日，陕西省工会第十四次代表大会在西安开幕。
西部网讯（记者 凌旎）陕西省工会第十四次代表大会今天（8月27日）在西安开幕。
省委书记胡和平，全国总工会党组书记、副主席李玉赋出席会议并讲话。省委副书记贺荣，省委常委张广智、梁桂、徐新荣、王兴宁、王永康、庄长兴、姜锋、钱引安，省人大常委会副主任刘小燕、郭大为，省政协副主席李冬玉，省总工会原主席黄玮等出席。省总工会主席白阿莹主持会议并作报告。
胡和平在充分肯定过去五年全省广大职工重要贡献和工会组织重要作用后指出，习近平总书记关于工人阶级和工会工作的重要论述，丰富和发展了马克思主义劳动学说和党的工运理论，为做好工会工作提供了根本遵循。要深入贯彻习近平总书记重要论述，弘扬主人翁精神，发挥主力军作用，进一步增强做好工会工作的责任感和使命感。
胡和平强调，广大职工要牢牢把握当代工人运动时代主题，始终听党话、跟党走，做习近平新时代中国特色社会主义思想的忠实践行者、新时代追赶超越的有力推动者、创新创造创业的光荣劳动者、社会主义核心价值观的积极引领者。各级党委和政府要贯彻全心全意依靠工人阶级的根本方针，各级工会组织要围绕大局、服务职工、深化改革，真正成为职工群众最可依靠的“职工之家”。
李玉赋充分肯定了陕西省工会十三大以来的工作，指出我省在建立项目工会、托管工会、基层联合工会，开展“三秦最美”系列活动，开展职工文化活动，推进工人文化宫建设，实行窗口服务单位“七天工作制”等方面，为全国工会工作提供了有益借鉴。
李玉赋强调，陕西各级工会要深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，始终坚持工会工作正确方向；紧扣工人运动时代主题，团结动员广大职工为推动新时代陕西追赶超越作出新贡献；切实履行维权服务主责主业，不断增强职工群众获得感幸福感安全感；持续深化工会改革创新，努力把工会组织建设成为党的职工群众工作的坚强阵地。
省妇联负责人代表省级人民团体致贺词。省级部门、各人民团体负责同志和与会代表共600多人参加大会。
编辑： 高政超
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