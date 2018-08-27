教育与产业并行 陕西省运管局为贫困生捐资助学

西部网讯（通讯员 牛强 王辛更）教育是建立长效脱贫的重要机制，8月26日，陕西省运管局携手西安市30余个爱心家庭，在对口帮扶的长武县亭口镇西塬村开展精准扶贫“心连心 手拉手”文化义演活动。
捐赠仪式上，与会领导向西塬村新考入大学生发放爱心助学金共5600元，向全村建档立卡贫困户家庭小学生、幼儿园学生捐赠书包、水彩笔、文具盒等学习用具30套，向西塬村小学捐赠衣物300余件及图书上百册。
当日下午，由西安市众多爱心家庭联袂奉献的文艺演出在西塬村文化广场上演。爱心家庭里的小朋友给全体观众带来了歌舞表演以及钢琴、小提琴、古筝、架子鼓等乐器演奏，小朋友们把赏心悦目的文艺表演和美好的童年生活有机结合，2个小时共30余个节目形式多样，精彩纷呈，不断赢得了观众们的阵阵掌声。
仪式结束后，省运管局详细考察了亭口镇“省级农业科技实验示范基地”，共同探讨了下一步加快建设农村冷链物流配送中心项目实施的实际问题。
编辑： 刘望
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