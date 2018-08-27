西安摩托车挂牌出“幺蛾子”：国产车能挂牌 进口车却不行

西安市交警支队车管所长安分所门前排队等待验车的摩托车及车主。

西部网讯（记者 周到）“假如车管所的系统有缺陷不能挂牌，这也是车管部门的责任，为什么要由老百姓来承担后果？”摩托车车主闵先生说。自从西安市“禁摩令”失效后，很多市民购买了摩托车代步出行，但是一些买了进口摩托车的车主却陷入了尴尬，自己交了一大笔税，却无法在西安给摩托车上牌。

进口摩托不能在西安挂牌 因系统不完善？

市民车先生是摩托车爱好者，西安“禁摩令”失效之后，车先生就把自己的旧摩托卖掉，换了一辆进口摩托车。但令他没想到的是，辖区的长安区车管所拒绝给进口摩托车挂牌。

“我花了十几万买了辆进口摩托车，又给西安市交了税的，一大批正规车主现在被挂在这，车只能扔在车库里。”车先生认为，具有正规手续的摩托车比电瓶车要好管理，有牌照、驾照、保险，出了事故还有理赔，驾驶人安全意识普遍比电瓶车驾驶人高。“我们去问，他们一直推脱说系统不完善，人员没培训，但这是车辆管理部门的不足啊，为什么要让纳税人承担后果。”

车先生说，很多进口摩托车车主最后不得不前往临近的咸阳市挂牌，而之前在西安交了税的车主，既挂不了西安车牌，也挂不了咸阳车牌。“不管西安禁不禁摩，作为一项行政许可，公安机关车辆管理部门应当依法依规办理挂牌事宜。”车先生说。

相关部门对“不能挂牌”原因闭口不谈

记者随后以群众身份来到西安市车管所长安分所，长安分所值班民警向记者证实，目前可以为国产摩托车挂牌，但暂时无法为进口摩托车挂牌，而且西安的其他郊县也均无法为进口摩托车上牌。至于什么时候能给进口摩托车挂牌，值班民警表示，没有明确的时间节点。

值班民警告诉记者，因为国产车和进口车所需资料不同，所以无法为进口摩托车挂牌。但具体哪些资料不同，民警则没有正面回答。

8月15日，西部网致函西安市交警支队，询问国产摩托车挂牌和进口摩托车挂牌所需资料有何不同。截至8月27日，记者发稿前，仍未收到回复。

记者从咸阳、渭南等城市的车辆管理部门了解到，这些城市确实可以为进口摩托车挂牌。与国产摩托车挂牌相比，车主只需额外提供进口货物证明的商检单两联和购置附加税凭证即可，其他资料和流程均与国产摩托车挂牌无异。

法律规定：应于5个工作日为进口摩托车挂牌

根据2011年修订后的《中华人民共和国道路交通安全法》规定，申请机动车登记，应当提交以下证明、凭证：机动车所有人的身份证明；机动车来历证明；机动车整车出厂合格证明或者进口机动车进口凭证；车辆购置税的完税证明或者免税凭证；法律、行政法规规定应当在机动车登记时提交的其他证明、凭证。

公安机关交通管理部门应当自受理申请之日起5个工作日内完成机动车登记审查工作，对符合前款规定条件的，应当发放机动车登记证书、号牌和行驶证；对不符合前款规定条件的，应当向申请人说明不予登记的理由。

但目前西安的情况却是，既不能为进口摩托车挂牌，也不愿明确告诉车主不能挂牌的原因。

交警部门一名知情人士向记者证实，西安目前不能为进口摩托车挂牌的主要原因是其车管系统中无法找到对应的进口摩托车型号。另外，由于进口摩托车功率较大，存在比较大的安全隐患。

西安市为何不能给进口摩托车挂牌？我们期待西安市交警支队车辆管理所给市民一个明确的答复。

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编辑： 刘望