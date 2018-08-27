西安一城中村垃圾堆积污水横流 村两委已连夜整改

8月24日，15条网友留言有回复。
西部网讯 建议提高洛南辅警工资及待遇、渭南庙南村水管爆裂村民没水吃、雁塔区潘家庄垃圾堆污水横流……8月24日，洛南县人民政府办公室、渭南高新区良田街道办事处、雁塔区网络发言人等10个相关党政部门回复了15条西部网网友留言。
建议提高洛南辅警工资及待遇
辅警套改工作正在推进
2018年8月14日，网友“洛南辅警”反映，我是洛南县公安局一名辅警，在工作岗位上干了将近10个年头，我们辅警的工资到目前为止还是1050元，洛南县最低工资标准是1380元。我们没有加班费，没有夜班补助，没有执勤津贴，没有降温费，没有取暖费，也没有住房公积金。希望各级领导增加辅警工资及待遇，谢谢。
洛南县人民政府办公室回复：随着全国公安辅警改革不断深入，2017年6月21日商洛市政府办公室印发了《商洛市公安机关警务辅助人员管理暂行办法》及五个配套细则（商政办〔2017〕36号）。文件下发后，我县及时成立了辅警套改试点工作领导小组，并制订了具体的套改实施方案和《洛南县公安机关警务辅助人员薪酬管理细则》，目前，辅警套改工作正在有序推进，《管理细则》正在修改讨论审定。
按《管理细则》规定，套改工作完成后，全县公安机关警务辅助人员与公益性岗位脱离，工资待遇及各项费用支出将列入财政预算予以保障，辅警工资将由“基本工资+绩效工资”构成，基本工资由“岗位工资+级别工资”构成。同时，为辅警办理职工养老保险、医疗保险、生育保险、失业保险和工伤保险，并为勤务辅警办理人身意外伤害保险。改革完成后，辅警人均工资将大幅提升。
渭南庙南村水管爆裂村民没水吃
预计三天内供水正常
2018年8月10日，网友“民生”反映，我是渭南市高新区良田街办庙南村七组村民，家里1个多月没来水了，没有人管村民用水问题。希望有关部门尽快解决民生问题，让村民能够吃上自来水。
渭南高新区良田街道办事处回复：我办领导高度重视，迅速派专人联系庙南村干部，赴现场核查问题情况。经核查，由于庙南村七组通水管道老化，导致管道爆裂。办事处现已督促庙南村及时更换管道，确保村民用水畅通，预计三天内供水正常。
雁塔区潘家庄垃圾堆污水横流
已督促村两委会整改
2018年8月22日，网友“Micah”反映称，雁塔区丈八东路潘家庄村，村南有个垃圾台，村里的垃圾全都收集并堆放在这里，不及时清运，垃圾场内污水横流，臭气熏天，也没人打扫卫生，附近居民窗户都不敢开，希望相关部门能够督促清理垃圾。
雁塔区网络发言人回复：经了解，该处垃圾台是潘家庄村自设的简易垃圾收集点，非市政标准化垃圾收集箱，主要用于村日常生活垃圾的清运及中转，且垃圾清运及中转皆由村自转。
目前，长延堡街办已督促潘家庄两委会迅速整改：一是由村两委会安排专人对垃圾台进行卫生清理，预计下午6点前清理完毕。在今后的垃圾清运中，严格遵守市区相关规定，做到日产日清。二是由村两委会指定专人管理垃圾台，每日对垃圾污水进行冲洗，并定期喷洒除臭剂。三是由村两委会班子成员对该垃圾台改建事宜进行专题研究，长效解决垃圾收集、清运及中转的问题。
如需查阅更多回复，请点击>>>
扫二维码进行留言
编辑： 辛超
娱乐日前获网民大赞她高龄仍拥一双美腿，她笑言：想问我如何keep fit吗？我每一个星期都会去三次健身。08-27
娱乐田亮在节目中不仅亲手捕获海洋食材烹饪成荒野美食，更切身体验了原住民毛利人的生活文化。08-27
娱乐该剧从即日起至9月9日在北京蜂巢剧场上演，之后还将在上海、杭州、深圳等城市巡演。08-27
娱乐2013年上映的《中国合伙人》，讲述了以新东方为原型的创业故事，这是陈可辛对内地现实主义题材的初次尝试，票房口碑取得双赢。08-27
娱乐做客北京国际图书博览会，畅谈“西游文化与行者精神”，并与越南丽芝文化传媒公司签约《行者》（珍藏版）的越南版权。08-27
娱乐濮存昕说，他参演“剡溪古韵”朗诵会，打捞“浙东唐诗之路”上的诗歌，希望观众感受到文学、声音及剡溪山水之美的多重叠加。08-27
娱乐秦海璐分享了自己执导的首部电影作品《拂乡心》的拍摄初衷，又马不停蹄地投入到新作品的筹备，解锁新身份的她可以说是忙碌并快乐着。”08-24
娱乐著名主持人周涛转型登上话剧舞台，作为女主角和国家话剧院优秀演员孙强联袂出演了《情书》。08-24
娱乐周杰伦方文山齐聚北京，共同出席“2018爱尚传媒最强伙伴战略发布会”。08-24
娱乐刚播出的《如懿传》，演员配置也很强大，周迅、霍建华饰演如懿和乾隆皇帝，董洁饰演皇后，张钧甯、辛芷蕾、童谣等出演妃子。08-24
娱乐尤其是当荧幕上充斥着每一帧都精致如画的视觉系纪录片时，我们更想看看，真实的生活究竟有多糙？08-23
娱乐全民悦读朗读大会暨2018青少年朗读课文大会半决选及总决选于8月19-21日在北京举行。08-23