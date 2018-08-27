西安城南客运站开通校园专线 直达鄠邑区两所高校

西部网讯（记者 刘望）开学临近，高校学生们即将返程。记者从西安城南客运站了解到，即日起，西安城南客运站将开启鄠邑区陕西国防工业职业技术学院、西安石油大学校园直通车，减少学生携带大件行李带来的不便。

据了解，西安城南客运站至国防学院全程高速，班线全程约50公里，运行时间约1.3小时。西安城南客运站至西安石油大学鄠邑校区主要路段行经高速，运行时间约45分钟。

同学们在客运站购票、乘车或办理包车出行时，请务必携带本人身份证，不要乘坐非法营运的“黑车”、网约车及私自包车出行，以保证自身安全。

发车时间：每天上午7:00—晚19：00，流水班次，循环发车，根据学生人数多少，随时增加车辆，坐满即走。

购票方式：西安城南客运站售票大厅人工窗口进行购票

乘车地点：西安城南客运站第二候车室5号检票口检票进站，35号发车位乘车。

票价：西安石油大学鄠邑校区票价13.8元/人；国防学院鄠邑校区票价13.8元/人；国防学院余下校区票价15.8元/人。

咨询热线：029-8866 7788

编辑： 刘望