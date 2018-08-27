西安城南客运站开通校园专线 直达鄠邑区两所高校

西部网讯（记者 刘望）开学临近，高校学生们即将返程。记者从西安城南客运站了解到，即日起，西安城南客运站将开启鄠邑区陕西国防工业职业技术学院、西安石油大学校园直通车，减少学生携带大件行李带来的不便。
据了解，西安城南客运站至国防学院全程高速，班线全程约50公里，运行时间约1.3小时。西安城南客运站至西安石油大学鄠邑校区主要路段行经高速，运行时间约45分钟。
同学们在客运站购票、乘车或办理包车出行时，请务必携带本人身份证，不要乘坐非法营运的“黑车”、网约车及私自包车出行，以保证自身安全。
发车时间：每天上午7:00—晚19：00，流水班次，循环发车，根据学生人数多少，随时增加车辆，坐满即走。
购票方式：西安城南客运站售票大厅人工窗口进行购票
乘车地点：西安城南客运站第二候车室5号检票口检票进站，35号发车位乘车。
票价：西安石油大学鄠邑校区票价13.8元/人；国防学院鄠邑校区票价13.8元/人；国防学院余下校区票价15.8元/人。
咨询热线：029-8866 7788
编辑： 刘望
娱乐日前获网民大赞她高龄仍拥一双美腿，她笑言：想问我如何keep fit吗？我每一个星期都会去三次健身。08-27
娱乐田亮在节目中不仅亲手捕获海洋食材烹饪成荒野美食，更切身体验了原住民毛利人的生活文化。08-27
娱乐该剧从即日起至9月9日在北京蜂巢剧场上演，之后还将在上海、杭州、深圳等城市巡演。08-27
娱乐2013年上映的《中国合伙人》，讲述了以新东方为原型的创业故事，这是陈可辛对内地现实主义题材的初次尝试，票房口碑取得双赢。08-27
娱乐做客北京国际图书博览会，畅谈“西游文化与行者精神”，并与越南丽芝文化传媒公司签约《行者》（珍藏版）的越南版权。08-27
娱乐濮存昕说，他参演“剡溪古韵”朗诵会，打捞“浙东唐诗之路”上的诗歌，希望观众感受到文学、声音及剡溪山水之美的多重叠加。08-27
娱乐秦海璐分享了自己执导的首部电影作品《拂乡心》的拍摄初衷，又马不停蹄地投入到新作品的筹备，解锁新身份的她可以说是忙碌并快乐着。”08-24
娱乐著名主持人周涛转型登上话剧舞台，作为女主角和国家话剧院优秀演员孙强联袂出演了《情书》。08-24
娱乐周杰伦方文山齐聚北京，共同出席“2018爱尚传媒最强伙伴战略发布会”。08-24
娱乐刚播出的《如懿传》，演员配置也很强大，周迅、霍建华饰演如懿和乾隆皇帝，董洁饰演皇后，张钧甯、辛芷蕾、童谣等出演妃子。08-24
娱乐尤其是当荧幕上充斥着每一帧都精致如画的视觉系纪录片时，我们更想看看，真实的生活究竟有多糙？08-23
娱乐全民悦读朗读大会暨2018青少年朗读课文大会半决选及总决选于8月19-21日在北京举行。08-23