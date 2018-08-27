“1斤香菜＝2.5斤猪肉” 西安叶子菜价格均有所上涨

超市里香菜和猪肉的标价差了2.5倍。

西部网讯（记者 马晴茹 实习生 丛雪婷）“超市的香菜19块8一斤还没货，去市场也得20多一斤，菜价涨的蹭蹭的，火锅里都不敢放香菜了。”近期，西安香菜价格居高不下，持续走高的趋势引起了市民的广泛关注。

据相关报道，国内多地菜价均有波动，青岛香菜从上月的9.98元一斤涨到26.5元，菠菜也涨了近一倍；菏泽市的香菜价格从四五块涨到了13块。西部网记者走访西安部分市场发现，目前一斤香菜价格涨到了20元左右，市场上的绿叶菜也均有所上涨。

香菜涨到19.8 市民：还不如买猪肉

西安南郊市民王女士告诉记者，之前30块钱买的菜随随便便能吃两三天，现在能吃两三顿就不错了，菜再涨价就吃不起了。“芹菜三块五、菠菜八块，最近菜价咋都这么高呢？就说这芹菜，前几个月一斤才卖七八毛钱，最多也就一块多，现在就涨到快四块了？”王女士抱怨道。

“现在吃菜比吃肉贵啊，昨天我在家做火锅，买肉30块钱，买蔬菜就花了43块，真是吃不起。”市民李大姐说，现在蔬菜一天一个价，之前香菜也就1块钱1两，前两天去买直接就飙到2块5了。

“我看着麻辣烫里每份还是1块5的香菜，有一种吃到就是赚到的感觉。”“原来一颗芹菜大约5块，现在大概8到10块了。”“去菜市场买了4个西红柿、4个土豆就花了14块！”“最近菜价上涨的不是一点，鸡蛋一斤6块9，真的要吃不起了。”市民们抱怨道。

菜摊上仅有半斤多的香菜出售。

叶子菜平均每斤上涨2元 香菜价格涨幅最大

西安的菜价到底涨了多少？记者对部分超市和农贸市场进行了走访。在南郊某超市蔬菜区，记者一眼就注意到了香菜每500克19.98元的标牌价格。虽然有标牌，但记者寻找后并没发现香菜的存在，经询问店员后才得知，香菜今天没货也就没有上架，“香菜近期都供给紧张”。

除了香菜之外，超市内的菠菜价格为7.98元每斤，价格也很是惊人。

随后，记者又走访了莲湖区明珠蔬菜副食综合市场，发现10几家菜摊上只有4家有在售卖香菜，每家都只有少量的一把。根据菜贩介绍，目前香菜售价大多2.5元一两，也就是25元一斤。

在一个小菜摊位前，一小把香菜被放在最明显的位置，菜贩插了一个小牌子写着香菜。“最近只要是带叶子的才都涨了，现在最便宜的就是芥菜了。”菜贩逐个指着蔬菜向记者介绍，芥菜3块5、小白菜6块、油麦菜7块、香菜30块……记者发现，只要是带叶子的菜，价格都上涨了2元左右，其中香菜涨势最凶猛。

针对菜价上涨的原因，老板解释说，最近天气一直很炎热，像芹菜、菠菜等叶类蔬菜，最容易腐烂，采摘下来也不易保存，菜价跟着就上涨了。“至于香菜，它不是本地菜，都是从外地进回来的，这几天批发价格涨的太高，自然零售价格就高。我们怕卖不出去，也不敢多进。”

根据菜贩介绍，目前香菜售价大多2.5元一两。

批发市场：高温菜价普遍上涨 秋季将趋于正常

西安绿叶菜菜价快速上涨是否意味着供给紧张？西安市朱雀农产品批发市场一名姓高的管理人员告诉记者，目前，西安市场上的蔬菜供应充足，叶子菜价格上涨是由多种因素造成，主要原因是夏季出现的长时间高温和几次大暴雨。“不利天气对价格的影响存在着一定的滞后期，一些蔬菜被雨水浸泡又被高温炙烤，出现了腐烂现象，造成产量下降。此外，叶子菜都是喜凉作物，在高温环境下很难生长，产量下降，供应也比较短缺。最终，导致运输到西安的蔬菜大部分涨价。”

对于网上流传的“山东蔬菜受灾影响各地菜价”的说法，该名管理人员表示，西安应该没有受到太大的影响。“虽然西安大部分蔬菜从外部采购，但我们大多在周至县、山阳县等周边地区进菜，最远也只到四川、甘肃。每年三伏天、中秋前这段时间，绿叶菜的价格都会上涨，这属于正常现象，跟寿光洪灾的影响不大。”

“根据往年菜价的涨幅规律，菜价不可能始终上涨，大概夏季结束秋季到来，菜价也就会慢慢回落，趋于正常。”管理人员说。

编辑： 马晴茹