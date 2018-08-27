给西安各高校新生的出行攻略，这些地铁口黑车多要注意！

大学是座青春城

故事总发生

西交大的樱花

西科大的银杏

铺就一条斑斓的路

南山下

西工大的月色

照亮斑驳的理想

歌声里 西安的每所高校都变得古典

对即将来西安上大学的童鞋来说

是不是充满了对这座古城的期待

来自全国各地的你们

很快就要开始在这里的大学生活

9妹特意准备一套出行攻略

保你顺畅游走在名校成森的西安

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小心西安这些地铁口黑车

地铁1号线半坡站

黑车主要揽客前往西安市东郊白鹿原大学城，包括西安思源学院、西安海棠学院、西安铁道技师学院、西安航空旅游学院、西安外贸职工大学、西安汽车科技学院等7所大学。

地铁1号线后卫寨站

黑车主要前往陕西中医药大学、咸阳职业技术学院、陕西商贸学院、陕西科技大学镐京学院和咸阳市区。

地铁2号线三爻站、航天城站

黑车揽客主要去往南郊大学城，包括西北政法大学、西安外国语大学、西北大学、西安邮电大学等学校。

地铁2号线韦曲南站

黑车揽客主要去往西京大学、西安翻译学院。

地铁2号线会展中心地铁站

黑车揽客主要去往西安翻译学院。

西安市凤城五路地铁口

黑车揽客主要去往高陵。

地铁2号线城市运动公园站

黑车揽客主要前往北郊大学城，包括陕西科技大学、西安工业大学等学校。

2

西安开通10条高校直达公交线路

每半小时一趟

这10条线路营运时间为8：00至20：00，每半小时一趟，火车站、西安北站、地铁站点在整点、半点准时发车。

3

西安交通出行指南

地铁线

图│网络

目前，一号线、二号线、三号线已开通，四号线正在建设。

机场线

图丨网络

预计机场线一期（北客站—空港新城）于2018年底开通，二期（空港新城—西安咸阳国际机场）于2019年开通。

高铁线

图│网络

看着这张图，各位同学是不是已经开始计划自己的假期生活啦，成都、兰州、武汉都可以在两天的小长假中搞定哟~

今年九月，你们也可以在西安乘坐高铁去香港啦，全程大约需要8个多小时。

就等9月份入学的你们一起来探索啦

来源：西部网、华商论坛、西安高校资讯

编辑： 王瑜