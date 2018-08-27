给西安各高校新生的出行攻略，这些地铁口黑车多要注意！

大学是座青春城
故事总发生
西交大的樱花
西科大的银杏
铺就一条斑斓的路
南山下
西工大的月色
照亮斑驳的理想
歌声里 西安的每所高校都变得古典
对即将来西安上大学的童鞋来说
是不是充满了对这座古城的期待
来自全国各地的你们
很快就要开始在这里的大学生活
9妹特意准备一套出行攻略
保你顺畅游走在名校成森的西安
1
小心西安这些地铁口黑车
地铁1号线半坡站
黑车主要揽客前往西安市东郊白鹿原大学城，包括西安思源学院、西安海棠学院、西安铁道技师学院、西安航空旅游学院、西安外贸职工大学、西安汽车科技学院等7所大学。
地铁1号线后卫寨站
黑车主要前往陕西中医药大学、咸阳职业技术学院、陕西商贸学院、陕西科技大学镐京学院和咸阳市区。
地铁2号线三爻站、航天城站
黑车揽客主要去往南郊大学城，包括西北政法大学、西安外国语大学、西北大学、西安邮电大学等学校。
地铁2号线韦曲南站
黑车揽客主要去往西京大学、西安翻译学院。
地铁2号线会展中心地铁站
黑车揽客主要去往西安翻译学院。
西安市凤城五路地铁口
黑车揽客主要去往高陵。
地铁2号线城市运动公园站
黑车揽客主要前往北郊大学城，包括陕西科技大学、西安工业大学等学校。
2
西安开通10条高校直达公交线路
每半小时一趟
这10条线路营运时间为8：00至20：00，每半小时一趟，火车站、西安北站、地铁站点在整点、半点准时发车。
3
西安交通出行指南
地铁线
图│网络
目前，一号线、二号线、三号线已开通，四号线正在建设。
机场线
图丨网络
预计机场线一期（北客站—空港新城）于2018年底开通，二期（空港新城—西安咸阳国际机场）于2019年开通。
高铁线
图│网络
看着这张图，各位同学是不是已经开始计划自己的假期生活啦，成都、兰州、武汉都可以在两天的小长假中搞定哟~
今年九月，你们也可以在西安乘坐高铁去香港啦，全程大约需要8个多小时。
就等9月份入学的你们一起来探索啦
来源：西部网、华商论坛、西安高校资讯
编辑： 王瑜
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