铜川一男子扰乱秩序还发文辱警，被行政拘留15日。

铜川一男子扰乱秩序还发文辱警，被行政拘留15日。

西部网讯（陕西广播电视台新闻中心记者 郭刚华） 最近，在铜川有一名男子，因索要债务，在上班时间竟将一公司大门锁住，导致公司多名工作人员被困，无法正常办公，民警和公司准备强制打开锁时，该男子打开门锁，可是事情到这里还没有结束，事发当晚，这名男子竟然在微博公开辱警。

陕西省鸿基建筑工程有限责任公司位于铜川市耀州区，就在前几天公司正常上班时，大门被一名男子用U形锁锁住，多名工作人员被困办公区内，公司工作也无法正常进行，是什么原因让这名男子做出这样的举动呢？陕西省鸿基建筑工程有限责任公司总经理 王健：

我就把这个事情了解了一下，他干了活为要钱的，因为也没见到他的结算的手续和合同，再加上我没有在外出出差，等回来以后把账给他一算，欠你的钱该给你付的付，但是当事人不愿意。

无奈之下，该公司的工作人员只好选择报警。接警后，天宝路派出所民警迅速赶到现场处置。铜川市公安局天宝路派出所民警 张刚：

鸿基公司的办公楼大门被人用一个U形锁锁住，里面工作人员有13个人出不来，其中里面还有一个孕妇，还有几个年纪大的人被困在里面，我就现场了解了情况，当时外面有一个小伙承认是他锁的门，他给鸿基公司干活要账呢，没有人给他钱，他就把门锁了，咱就对这小伙子进行做工作劝解。

经过一个多小时的劝解，该男子还是不愿意打开门锁。民警和公司工作人员商量后准备采取强制措施，就在这时，该男子称愿意打开门锁。铜川市公安局天宝路派出所民警 张刚：

开开以后，他就走了，咱当时为了了解清楚，这里面是否有账务纠纷问题，说把这了解清楚以后，对双方这事叫到派出所，再进行协调处理。

正在民警对事情进行调查的时候，该男子竟然在微博上发文，公开发帖造谣、辱骂民警，造成严重的影响。民警随即对其进行传唤。铜川市公安局天宝路派出所民警 张刚：

经带回所调查了解后，当事人焦某发微博的原因主要是，他认为为要钱锁门这个行为不违法，同时认为警察去管这事，是鸿基公司叫派出所来威胁他，恐吓他，他是这样认为了，所以发了微博。

最终，该男子因寻衅滋事被处行政拘留10日，因扰乱单位秩序被处行政拘留5日，合并执行15日。

编辑： 王瑜