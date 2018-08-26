滴滴暂停全国顺风车业务 西安私人小客车合乘尚不合规

2017年2月，蓝田一女孩喝了滴滴顺风车司机提供的饮料后昏迷并遭性侵。

西部网讯（记者 刘望）半年内两名乘客因乘坐顺风车遇害，滴滴顺风车出行的安全问题近一段时间受到市民关注。昨天（8月25日）开始，就有市民向西部网记者讲述自己乘坐顺风车时的经历。与此同时，记者也了解到，西安《私人小客车合乘指导意见》（征求意见稿）尚未正式实施，顺风车仍属于非法运营范畴。

近三年 西安市民乘顺风车受害并不少见

张女士是西安人，她看到滴滴顺风车乘客遇害案的消息后，她想起了自己的乘车经历，深感后怕。“司机在车上一直说一些轻浮的话，到了我的目的地他还不打算停车。”张女士说，这名滴滴司机还不断询问张女士的工作、住址等信息，“司机还经常给我打骚扰电话发骚扰短信，持续了有半年时间。”这名30岁左右的顺风车司机甚至还用电话号码添加张女士的支付宝账号。

雷先生是咸阳的一名家长，在他坐过顺风车以后，再也不允许自己的女儿乘坐网约车。“可能因为我是男乘客，所以司机根本就没避讳，一路上都在主动跟我聊上一个乘坐他车的女孩身材如何，并说人家女孩生活不检点。”更令雷先生吃惊的是，这名顺风车司机正在用微信群和其他顺风车主实时语音这些女孩如何如何，语言污秽不堪。

近年来，市民乘坐顺风车遭遇意外状况屡见报端。2018年5月25日，西安市民小李乘顺风车被拉往偏僻地方，小李要求下车，随后驾驶员深夜将小李弃于殡仪馆附近；2017年2月23日，蓝田一女孩乘滴滴顺风车，途中喝了司机提供的饮料后昏迷并被性侵。2016年8月3日晚，在西安工作的杨女士遭滴滴打车司机性骚扰，并被强吻。事后男司机不断给杨女士发微信，甚至发微信红包。

西安就《私人小客车合乘指导意见》征求意见。

西安《私人小客车合乘指导意见》（征求意见稿）尚未正式实施

8月21日，西安市颁发首张网约车经营许可证，据记者了解，截至当天，在申请网约车经营许可证的企业中，并不包含滴滴出行。按照此前交通部的文件，顺风车被划归为“私人小客车合乘”范畴，与网约车是有区别的。这便意味着，即使滴滴获得西安的网约车经营许可，也不一定允许运营顺风车。

2016年10月31日，西安市发布了《关于深化改革进一步推进我市出租汽车行业健康发展的实施意见》（征求意见稿）、《网络预约出租车经营服务管理暂行办法》（征求意见稿）和《私人小客车合乘指导意见》（征求意见稿）3项征求意见稿，向社会公开征求意见。2018年，前两则文件西安市人民政府常务会议审议通过并落地实施，但并没有《私人小客车合乘指导意见》更进一步的消息。

准确来说，顺风车符合真正的“共享”精神，应当鼓励，但顺风车潜在的驾驶员太多，加上之前西安发生的不安全事件并不少，驾驶员身份复杂以及顺风车难于监管令有关部门头疼。据了解，出于乘客安全考虑，目前西安对顺风车的管理持谨慎保守态度，部分区县仍按照非法运营进行稽查，“不管是什么车，乘客安全永远是第一位的，没有什么可以凌驾于乘客安全之上。”一名交通管理部门的主管负责人在某会议上表示。

滴滴出行发布的自查进展说明。

最新：滴滴承诺明日起全国暂停顺风车服务

今天上午，滴滴公布乐清顺风车乘客遇害一事自查进展，滴滴在声明中承认，客服处置流程仍存在很多问题，特别是没有及时处理之前的用户投诉，在安全事件上调取信息流程繁琐僵化。

滴滴同时宣布，自8月27日零时起，在全国范围内下线顺风车业务，并在内部重新评估业务模式及产品逻辑；免去黄洁莉的顺风车事业部总经理职务，免去黄金红的客服副总裁职务。客服体系继续整改升级，加大客服团队的人力和资源投入，加速梳理优化投诉分级、工单流转等机制等。

记者注意到，除了滴滴出行之外，西安市场上还有滴答拼车、神州租车、曹操专车等软件在运行，但是提供顺风车服务的主要有滴滴出行和滴答拼车。

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编辑： 刘望