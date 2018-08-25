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定边破获10起新闻敲诈案件 抓获犯罪嫌疑人4名

时间：2018-08-25 22:04:28  来源：西部网-陕西新闻网  作者：

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定边破获10起新闻敲诈案件 抓获犯罪嫌疑人4名

近日，定边县公安局经过前期摸排和群众反映线索，成功破获新闻敲诈案件10余起，抓获犯罪嫌疑人4名。

西部网讯 近日，定边县公安局经过前期摸排和群众反映线索，成功破获新闻敲诈案件10余起，抓获犯罪嫌疑人4名。

经查，犯罪嫌疑人胡某某、白某某、罗某某、万某某自2017以来，以单独或交叉结伙在定边部分企业以环境污染等为由进行敲诈勒索。目前此案仍在进一步侦查之中。

编辑： 刘璞华

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