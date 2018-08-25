办事群众现场咨询跨省医疗报销程序。

西部网安康讯（记者 毛明博） 外出务工人员要办户口迁移有啥程序？返乡大学生在社区（村）就业创业需要哪些证明？游客在紫阳要买到地道紫阳茶担心不识货，咋办？而随着8月24日紫阳县政务公开和政务服务智慧平台正式开通，这些与群众密切相关的事，均能通过这个平台办理。

而此举，也标志着紫阳县将政务公开的事项和服务范围再次升级和延伸。在紫阳县内外办事人员可登陆紫阳县政府官方网站（http://www.zyx.gov.cn），通过注册办理查询、预约及反馈办事效果等相关事宜，也可直接到县、镇、村政务便民服务中心办理。

紫阳县政务公开和政务服务智慧平台内设政务公开、部门办事、村级服务、脱贫攻坚、办件查询、最多跑一次、组织建设等版块。

办事群众或企业可根据对应的办事类别，根据相关提示准备好必备材料，直接或根据网上预约提示在规定时间到县级政务服务中心或者镇、村便民服务中心办理。

紫阳是国家贫困县，为减少群众办事成本，做到精准服务，对县内35万人口进行有效分类，针对8万外出务工人员的实际，成立了全省首家社情民意调查中心，定时推送相关政务信息；针对部分群众不会使用智能手机或上网的实际，开办政务公开覆盖全县的调频广播开办政务类栏目，让群众通过广播收听到政务信息；针对留守人员精心打造镇村便民服务中心，实现了政务活动在53个部门、17各镇和175个村可以“一网公开办理”。

目前，紫阳县1077名县直部门干部和5896户重点户、898名乡镇干部与7万余名农户联户结对，对88项无需群众到现场办理的事项，实行干部与农户结对全程代办，实现了群众办事“零跑路”，代办事项占总办事项的21%。

紫阳县政务服务中心工作人员介绍，通过“互联网+”思维，拓宽公开渠道、打造政府信息、政务服务、民意调查、资源交易、法律服务五个中心，群众还可在网上预约、办理、查询进度，而办事者还可对办结是否满意予以投诉。“这既实现了让‘信息多跑路，群众少跑腿’，还增强了群众的获得感、幸福感和满意度。”